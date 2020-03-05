Redmi Note 8 2019’u zirvede bitirdi

Araştırmalarından biri de 2019’un son çeyreğinde satılan akıllı telefonlarla ilgiliydi. 2019’u son çeyreğinde satış rakamları düşerken, bir tane akıllı telefon tüm akıllı telefonları sürpriz bir şekilde bıraktı.

REDMİ NOTE 8 2019'UN LİDERİ OLDU

Xiaomi‘nin büyük ses getiren telefonu Redmi Note 8 diğer android telefonları geride bırakarak zirvede tamamladı. Büyük ses getirmiş veya çok beğenilmiş olabilir, ancak birinciliği almasını açıkçası hiçbir analist beklemiyordu. Birinciliği elde etmesinin en büyük etkenlerinden biri şüphesi fiyat-performansındaki denge oldu diyebiliriz.

REDMİ NOTE 8 ÖZELLİKLERİ

Tasarım olarak yeni nesil cihazlar ile aynı kalite ve incelikte olan telefon 2.5D cam kaplama Daha küçük ekran altı boşluk ve çerçeve %90 yüksek ekran-gövde oranı ile kullanıcılarına sunuluyor. 48MP AI dört kamera ile telefonun ekran çözünürlüğünün neredeyse 19 katı çözünürlükte fotoğraflar elde etmesini sağlıyor. 13MP ön kamerası ile beraber tüm güzelleştirme filtrelerinin kullanabilmesine olanak sağlıyor.

Kullanıcılarının şarj konusunda da sıkıntı yaşamamaları adına 4000mAh yüksek kapasiteli pil yer alıyor. Cihaz tüm bu özelliklerini çok uygun fiyatta kullanıcılarına sunuyor. Ülkemizdeki fiyatı 1500 TL civarında seyrediyor. Ülkemizde de Xiaomi mağazası açıldığından beri bu markaya olan güven ve cihaz modelllerine ulaşmakta kolaylık satış rakamlarına da yansıdı. Ülkemizde de cihazın en çok satan android cihazlar arasında yer aldığını belirtelim.

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