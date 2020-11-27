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Redmi Note 8 Pro MIUI V12.0.5.0 güncellemesi aldı

27.11.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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Redmi Note 8 Pro MIUI V12.0.5.0 güncellemesi aldı

Xiaomi Redmi Note 8 Pro güncelleme almaya devam ediyor. Xiaomi, şimdi de Redmi Note 8 Pro için MIUI V12.0.5.0.QGGMIXM güncellemesini yayınladı. İşte yeni Note 8 Pro MIUI 12 güncellemesinin yenilikleri.

Redmi Note 8 Pro Xiaomi akıllı telefonları arasında en çok kullanılan modellerden biri. 2019 yılının sonunda en çok satan Android telefon olmayı başaran Redmi Note 8 Pro hala birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Bunun farkında olan Xiaomi, kullanıcılarına güncellemeye yollamaya devam ediyor. Bunun son örneği de MIUI V12.0.5.0.QGGMIXM güncellemesi oldu.

REDMİ NOTE 8 PRO MIUI V12.0.5.0.QGGMIXM GÜNCELLEMESİ ALDI

MIUI V12.0.5.0.QGGMIXM güncellemesi, Redmi Note 8 Pro akıllı telefonlar için yayınlandı. Bu güncelleme ile telefonda performans iyileştirmeleri ve yazılım optimizasyonları yapıldığı söyleniyor. Redmi Note 8 Pro kullanıcıları halihazırda MIUI V12.0.5.0 güncellemesini indirebiliyorlar.

Redmi Note 8 Pro

REDMİ NOTE 8 PRO GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

  • Yeni MIUI güncellemesini indirmek gayet basit bunun için yapılması gerekenler:
  • Telefonunuzdan Ayarlar ikonuna tıklayın.
  • Telefon Hakkında'ya gidin.
  • MIUI sürümü veya Telefonu güncelle kısmına geçin.
  • Güncellemeyi indir seçeneğine tıklayın.
  • Böylece MIUI V12.0.5.0.QGGMIXM güncellemesi inmeye başlayacak.
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REDMİ NOTE 8 PRO ÖZELLİKLERİ

  • Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
  • İşlemci: Helio G90T, 12 nm
  • RAM: 6 GB
  • Dahili depolama: 64 GB/128 GB
  • Arka Kamera: 64 MP, f/1,8 ana kamera; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı kamera; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro kamera; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre kamera
  • Ön Kamera: 20 MP, f/2,2 HDR
  • Batarya: 18W hızlı şarj destekli 4.500 mAh
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