Redmi Note 8 Pro MIUI V12.0.5.0 güncellemesi aldı

Redmi Note 8 Pro Xiaomi akıllı telefonları arasında en çok kullanılan modellerden biri. 2019 yılının sonunda en çok satan Android telefon olmayı başaran Redmi Note 8 Pro hala birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Bunun farkında olan Xiaomi, kullanıcılarına güncellemeye yollamaya devam ediyor. Bunun son örneği de MIUI V12.0.5.0.QGGMIXM güncellemesi oldu.

REDMİ NOTE 8 PRO MIUI V12.0.5.0.QGGMIXM GÜNCELLEMESİ ALDI

MIUI V12.0.5.0.QGGMIXM güncellemesi, Redmi Note 8 Pro akıllı telefonlar için yayınlandı. Bu güncelleme ile telefonda performans iyileştirmeleri ve yazılım optimizasyonları yapıldığı söyleniyor. Redmi Note 8 Pro kullanıcıları halihazırda MIUI V12.0.5.0 güncellemesini indirebiliyorlar.

REDMİ NOTE 8 PRO GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

Yeni MIUI güncellemesini indirmek gayet basit bunun için yapılması gerekenler:

Telefonunuzdan Ayarlar ikonuna tıklayın.

Telefon Hakkında'ya gidin.

MIUI sürümü veya Telefonu güncelle kısmına geçin.

Güncellemeyi indir seçeneğine tıklayın.

Böylece MIUI V12.0.5.0.QGGMIXM güncellemesi inmeye başlayacak.

REDMİ NOTE 8 PRO ÖZELLİKLERİ