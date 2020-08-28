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Redmi Note 9 Pro önemli bir ilke imza attı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin çok ses getiren yeni telefonu Redmi Note 9 Pro, Android Enterprise Recommended programına dahil olması ile bir ilke imza attı.

Redmi Note 9 Pro önemli bir ilke imza attı

Xiaomi’nin Türkiye’de de 3.000 TL bandında satışa sunduğu ve çok ses getiren performans canavarı Redmi Note 9 Pro bugün bir ilke imza attı. Xiaomi tarihinde bir ilki gerçekleştiren telefon, Google’ın Android Enterprise Recommended programı kapsamına alındı. Peki, nedir bu? Android Enterprise?

SADECE GÜVENLİ TELEFONLAR GİREBİLİYOR

Google’ın başlatmış olduğu Android Enterprise programına, iş alanında kullanılması güvenli olarak derecelendirilen telefonlar dahil ediliyor. Xiaomi’nin bu zamana kadar hiç bir MIUI arayüzüne sahip telefonu bu programa dahil olamamıştı. Ancak güvenlik sorunlarını çözen ve üst düzey bir deneyim sunmaya başlayan Xiaomi, emeklerinin meyvesini toplamaya başladı diyebiliriz.

Eğer Android’de güvenlik benim için önemli diyorsanız, Xiaomi’nin Google tarafından da onaylanan bu modelini gönül rahatlığı ile satın alabilirsiniz. Google’ın Android Enterprise programı kapsamı hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

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