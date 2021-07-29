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Reels videolar artık iki kat daha uzun olabilecek

29.07.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram Reels videoları artık bir dakikaya kadar uzun olabilir. Önceden 30 saniye ile sınırlı kalan videolar yeni bir güncellemeyle iki katına kadar uzayabilecek şekilde güncellendi.

Reels videolar artık iki kat daha uzun olabilecek

Instagram başlangıçta Reels’i 15 saniyelik kısa bir zaman sınırıyla piyasaya sürdü, ardından bir ay sonra bu limiti de ikiye katladı. Reels artık neredeyse bir yaşında, bu yüzden tekrar bir güncelleme zamanı geldi gibi görünüyor.

Yakın zamana kadar, TikTok videoları 60 saniye uzunluğunda sınırlıyordu. Platformun kimliği haline gelen bu kısa video formatı yakın zamanda değiştirildi. Tiktok’a benzeyen özellik Instagram Reels da bu değişimin ardından çok geçmeden güncellendi. TikTok’un daha uzun video limitleri, yemek pişirme videoları, hikaye anlatımı ve çok daha fazlası için daha iyi bir uygulama oldu. Kullanıcılar en başta emin olamasalar da yeni formatı kısa sürede sevdiler.

TikTok kısa süre önce tüm içerik oluşturucular için sınırını üç dakikaya kadar çıkardı. Bu nedenle Instagram’ın sınırını daha da ileri götürmesi muhtemelen an meselesi. Instagram, Reels’in ne kadar iyi durumda olduğunu henüz ayrıntılı olarak paylaşmadı, ancak Instagram’ın lideri Adam Mosseri Ocak ayında “TikTok’un önde olduğu konusunda dürüst olmak zorundayız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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