NFT çılgınlığı son sürat devam ediyor. Hatta ülkemizden birçok isim bu çılgınlığa katılmış durumda. Değiştirilemez Token anlamına gelen NFT, benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebiliyor. Bu yüzden özellikle dijital sanatçılar, yeni yeni genişleme imkanı bulan NFT alanına fazlasıyla ilgi gösteriyor. Son olarak, Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol'un NFT eseri satışa sunuldu.

REFİK ANADOL'DAN İNSANA DAYALI VERİLERİ SİMÜLE EDEN NFT ESER

“Makine Hatıraları: Uzay” adında kişisel bir sergisi de bulunan Refik Anadol'un, 'şiirsel bir veri heykeli' olarak tanımlanan NFT eseri, bir platform aracılığıyla satışa sunuldu. Eser, gözlemcinin coğrafi konumu ve uzay-zaman boyutlarına dayalı olarak 24 saatlik insan deneyimi verilerini simüle ediyor.

TWITTER'DAN TEŞEKKÜR ETTİ

Kıyasıya bir teklif yarışının sonunda Refik Anadol'un NFT eseri, 87 bin dolara satıldı. Anadol, Twitter hesabı üzerinden de açık artırmayı kazanan kişiyi ilan ederek, teşekkürlerini sundu.

