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Refik Anadol'un NFT eseri 87 bin dolara satıldı!

12.04.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol tarafından hazırlanan NFT eser, bir platform üzerinden satışa çıkarıldı. Anadol'un 'şiirsel bir veri heykeli' olarak tanımlanan NFT eseri, 87 bin dolara satıldı.

Refik Anadol'un NFT eseri 87 bin dolara satıldı!

NFT çılgınlığı son sürat devam ediyor. Hatta ülkemizden birçok isim bu çılgınlığa katılmış durumda. Değiştirilemez Token anlamına gelen NFT, benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebiliyor. Bu yüzden özellikle dijital sanatçılar, yeni yeni genişleme imkanı bulan NFT alanına fazlasıyla ilgi gösteriyor. Son olarak, Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol'un NFT eseri satışa sunuldu.

REFİK ANADOL'DAN İNSANA DAYALI VERİLERİ SİMÜLE EDEN NFT ESER

“Makine Hatıraları: Uzay” adında kişisel bir sergisi de bulunan Refik Anadol'un, 'şiirsel bir veri heykeli' olarak tanımlanan NFT eseri, bir platform aracılığıyla satışa sunuldu. Eser, gözlemcinin coğrafi konumu ve uzay-zaman boyutlarına dayalı olarak 24 saatlik insan deneyimi verilerini simüle ediyor.

Refik Anadol NFT eser

TWITTER'DAN TEŞEKKÜR ETTİ

Refik Anadol tweet

Kıyasıya bir teklif yarışının sonunda Refik Anadol'un NFT eseri, 87 bin dolara satıldı. Anadol, Twitter hesabı üzerinden de açık artırmayı kazanan kişiyi ilan ederek, teşekkürlerini sundu.

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