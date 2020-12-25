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Reformer pilates nasıl yapılır ve yararları nelerdir?

25.12.2020 15:15 | Son Güncelleme:
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Reformer pilates nasıl yapılır ve yararları nelerdir?

Sıkça merak edilen reformer pilates kilo verdirir mi sorusuna, uzun süreli ve istikrarlı çalışmayla bölgesel incelmeler mümkündür cevabı verilebilir. Reformer pilates birçok alanda sizlere yardımcı olur.

Vücudun zinde olması için spor vazgeçilmezlerden biridir. Hem fiziksel hem de mental olarak size yardımcı olan reformer pilatesle sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Reformer pilates kilo verdirir mi sorusunun cevabını bu yazımızda sizin için derledik.

Reformer Pilates ile Hep Zinde Kalın

Reformer pilates, diğer türlerden kendine ait bir alete sahip olmasıyla ayrılır. Herkesin merak ettiği reformer pilates nedir sorusuna, kasları güçlendirmek ve fit kalmak için akla ilk gelen egzersizlerden biridir cevabı verilebilir. Reformer pilatesle çeşitli hareketleri özel alet sayesinde kolayca yapabilirsiniz. Yapısal bakımdan büyük bir boyuta sahip olan reformer pilates aleti tüm kaslarınızı çalıştırmayı hedefler. Farklı amaçlardaki çoğu kullanıcıya etkili sonuçlar verir. Vücudun esnemesinde oldukça etkilidir. Hareketsizlikten kaynaklanan vücut ağrılarını reformer pilates sayesinde ortadan kaldırabilirsiniz. Esnemeye yönelik çalışmalarla hem ağrıyan yerleri hem de daha önce hiç kullanmadığınız bölgeleri çalıştırmak mümkündür. Uzun süre boyunca egzersizlere devam ederek vücudun güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Daha önce spor geçmişi olup devam etmeyen kişiler reformer pilatesle geri dönüş için ilk adımı atabilir. Yaptığınız hareketlerin hitap ettiği bölgelere bağlı olarak vücudunuzda istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. Reformer pilatesin hem görünüm hem de sağlık açısından birçok yararı vardır.

Herkes İçin Uygun Olan Reformer Pilates ile Formunuzu Koruyun

Bir spora başlamadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri kimlerin sporu yapabileceğidir. Reformer pilates hem kadın hem de erkekler için uygundur. Tüm genç ve yetişkinlere önerilen pilates stres atmayı kolaylaştırır. Stres atmanın mental sağlığa iyi gelmesinin yanında özgüven de kazandırır. Reformer pilates yaparken daha önce hiç yapmadığınız hareketleri yaparak kendi sınırlarınızın dışına çıkabilirsiniz. Egzersizleri yaparken hareketlerinize odaklanarak anda kalmayı başarabilirsiniz. Masa başı işe sahip kişilere ekstra önerilen reformer pilates tüm kasları çalıştırır. Tüm gün oturmaktan ağrıyan veya tutulan bölgeler bu sayede yumuşar. Reformer pilates faydaları arasında fizik tedaviye uygun olması da bulunur. Fizik tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin spor yapması biraz zorlaşır. Bir gözetmenin yardımıyla fiziksel rahatsızlığı olan kişiler de bu şekilde pilates yapabilir. Yapısında bulunan destekleyici kısımlarla rahatsız olan bölgeler desteklenir. Problem yaşadığınız alanları destekleyerek egzersizlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Birbirinden Keyifli Anlarla Güzel Vakit Geçirin

Yağ yakımını kolaylaştıran reformer pilatesle hem bölgesel kilolarınızdan kurtulabilir hem de formunuzu koruyabilirsiniz. Esneklik seviyenizi en üst noktaya çıkaran pilates, koordinasyonunuzu geliştirmeye yardımcı olur. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınızla bu egzersizi yaparak unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Duruş bozukluğu yaş fark etmeksizin herkeste görülür. Kambur duruş hem kemiklere hem de eklemlere oldukça zarar verir. Kamburluk ve diğer duruş bozukluklarını bu egzersizle

düzeltebilirsiniz. Reformer pilates sizlere oldukça fazla hareket özgürlüğü sağlar. Reformer pilatesle omurga esnekliğinizi artırabilirsiniz. Sırt kaslarını çalıştırmasının yanında tüm omurgayı da etkiler. Bu sayede sırt ve belinize binen yükü azaltarak duruşunuzu da düzeltebilirsiniz.

Reformer Pilatesin Vücut Üzerindeki Etkilerini Deneyimleyin

Reformer pilates yapmaya başlamadan önce nefes kontrolü eğitimi almanız önerilir. Nefesinizi kontrol ederek kendinizi yormadan dilediğiniz hareketleri yapabilirsiniz. Doğru nefes alımıyla nabzınızı da önemli ölçüde kontrol edebilirsiniz. Reformer pilates veya başka sporlar yapılırken nefes kontrolüne bazen gereken önem gösterilmez. Nefes alıp vermeden yapılan egzersizler hem vücudu hem de egzersizi kötü yönde etkiler. Reformer pilatesle vücudunuzda bulunan tüm kasları aktive edebilirsiniz. Vücudunuzun her yerini çalıştırmanın yanı sıra belirli bölgelere de odaklanabilirsiniz. Geliştirmek, esnetmek veya inceltmek istediğiniz bölgelere özen göstererek etkili sonuçlar alabilirsiniz. Sıkça sorulan reformer pilates inceltir mi sorusuna kalori yakmaya yardımcı olur cevabı verilebilir. Kalori yakarak belli oranda kilo verebilirsiniz. Reformer pilates kilo vermekten ziyade vücudu güçlendirir. Egzersiz oranı ve şiddetine göre incelmek ve kilo vermek mümkündür. Etkili ve keyifli egzersizleri dilediğiniz amaca yönelik yapabilirsiniz. Hem eğlenerek hem de zinde kalarak egzersizlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Her Derde Deva Reformer Pilates

Sıkça karşılaşılan fıtık artık her yaşta görülüyor. Fıtık olan bireyler hareket kısıtlamasını hiç olmadığı kadar yaşar. Hareket etmekten çekinir ve ağrı çeker. Fıtığa sahip kişiler için reformer pilates uzmanlar tarafından önerilir. Boyun ve bel fıtığı toplumda yüksek oranda görülür. Doktorların da tavsiye ettiği reformer pilatesle omurganızdaki kasları güçlendirebilirsiniz. Bu sayede fıtık olma ihtimalini de azaltmak mümkündür. Herkesin kolayca yapabileceği reformer pilates hareketleri bulunur. Başlangıçta kolayca yapabileceğiniz hareketleri tercih edebilirsiniz. Kaslarınız güçlendikçe ve daha fazlasını yapabileceğinizi hissedince daha zor olan hareketlere geçebilirsiniz. Bazı hareketleri zorluğu sebebiyle yapmak zaman alabilir. Bir gözetmen yardımıyla bu hareketleri egzersizde ilerledikçe yapabilirsiniz.

Pilates yaparken sabırlı olunması gerekir. Bazı hareketler göründüğü kadar kolay olmayabilir. Yapamdığınız hareketlerde demoralize olmak yerine daha fazla çalışmalısınız. Zaman geçtikçe hareketlere daha hakim olarak kolayca yapabilirsiniz. Hareketleri yaparken kendinizi hafif hissedebilir ve rahatlayabilirsiniz. Doğum yapan kadınlara ekstra önerilen pilates doğumdan kalan göbeği eritmede yardımcı olur. Reformer pilates alt karın kaslarını hiç olmadığı kadar çalıştırır. Belli başlı hareketleri tercih ederek doğumdan kalan kiloları kolayca verebilirsiniz. Her alandan çoğu kişinin yaptığı reformer pilatesin yararları saymakla bitmiyor. Siz de kendi amacınıza yönelik egzersizleri reformer pilates aletiyle yapabilir ve sınırlarınızın dışına çıkabilirsiniz.

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