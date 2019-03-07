Regaip Kandili 2019: Üç ayların ilk knadili için resimli, uzun ve kısa kandil mesajları

Hicri takvime göre Recep ayına girmemizle üç aylar denilen dönem de başlamış oldu. İslam alemi için önemli olan bu zaman diliminde kandiller ve Ramazan ayı bulunur. Nitekim üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili bugün yani 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlan gece idrak edilecek. Üç aylar demek kandil, oruç, dua ve ibadet demektir. Regaip Kandili zamanı da hangi dini vecibeler yerine getirilmeli bu mübarek gece nasıl değerlendirilmeli merak edenler için haberimizde derledik.

Bunun yanında kandilin anlam ve önemi ile kandil vesilesi ile iyi dileklerini, dualarını sevdikleri ve yakınları ile paylaşmak isteyenler için Regaip Kandili mesajları derledik. Haberimizde kısa Whatsapp, Facebook, Twitter vb.den paylaşıma uygun kısa Regaip kandili mesajları bulabilirsiniz.

KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Kimi zaman bir şeyi söylemek için lafı çok dolandırmamak kısa ve öz bir şekilde ifade etmek daha etkileyicidir. Sosyal medyada da kısa mesajlar bu yüzden çokça tercih ediyor. Bunun için sizlere özellikle Twitter ve Whatsapp gibi kısa mesajların kullanıldığı alanlar için kısa Regaip Kandili mesajları derledik.