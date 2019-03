Regaip Kandili 2019: Üç ayların ilk knadili için resimli, uzun ve kısa kandil mesajları

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

Huzur damlaları serpilsin yüreğine, en güzel mutluluklar yaşansın günlerinde, her bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip kandilin mübarek olsun.

Not: Regaip kandilinde kılınacak olan bu namazı herjangi bir sebebten dolayı bu gece kılamayanlar Receb-i Şerif ayının sonuna kadar her Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandilmiş gibi bu namazı kılmalarında büyük faide vardır. Zira bu namaz 12 rekat olup her rekatı senenin bir ayına delalet eder ve dolayısıyla kişi senenin her ayına mükabil namaz kılmış olur.

REGAİB KANDİLİ ORUCU NASIL TUTULUR?

İbn Abbas; Efendimizin bu ayda çok oruç tuttuğunu ifade ediyor. Hatta orucu hiç bırakmayacak zannederdik der. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. (Müslim)

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle haber verirdi: "Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir

REGAİP KANDİLİ DUASI

"Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

_Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )