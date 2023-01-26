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  4. Regaip Kandili Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi Kur'an'da kaçıncı sayfada? İşte Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu

Regaip Kandili Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi Kur'an'da kaçıncı sayfada? İşte Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu

26.01.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Regaip kandili ise 26 Ocak Perşembe akşamı idrak edilecek. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenlerin pek çoğu ise kadir suresinin anlamını, okunuşunu araştırmaya başladı. Kadir Suresi'ni okuyanlar, Allah için savaşır gibi sevap kazanıyor. İşte Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu...

Regaip Kandili Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi Kur'an'da kaçıncı sayfada? İşte Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde bulunan Kadir suresi sayfada yer alıyor. Sürekli olarak Kadir Suresi okuyan kişiler afiyet ve rahatlık bulur. Ayrıca bu sureyi okuyanlar, Kuran-ı Kerim’i dörtte birini okumuş sayılır. Mübarek Regaip Kandili'nde de Kadir Suresi okunuşu araştırılıyor. İşte Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu...

Regaip Kandili Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi Kur'an'da kaçıncı sayfada? İşte Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Regaip Kandili Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi Kur'an'da kaçıncı sayfada? İşte Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu

KADİR SURESİNİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR-TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında tesbih namazı yer alıyor. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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Kadir suresi Regaip kandili

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