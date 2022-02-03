Regaip kandili de dahil olmak üzere dini günlerin müslümanlar için önemi büyük. İslam dininde ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, maddi durumu iyi olmayan kişilere destek olmak ve açların karnını doyurmak önemlidir. Peki Regaip Kandili'nde ne yapılır? Ne dağıtılır? Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı? İşte her yıl Recep ayı içerisinde idrak edilen Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler...

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

Regaip Kandili, Miraç, Berat ve Mevlid kandili ve dini bayramlar Müslümanların önem verdiği konulardan biri. İslam dinine mensup kişiler, evlerinde yaptıkları yiyecekleri kandile komşularıyla paylaşabilir. Böylelikle hem ilişkiler güçlenmiş olur hem de maddi durumu iyi olmayanların durumuna bir nebze olsun çare olunur.

REGAİP KANDİLİ'NDE NE DAĞITILIR?

İslamiyet'te dua etmek ve tövbe etmek için büyük anlamlar taşıyan kandil günlerinde konu komşuya, fakire fukaraya bir şeyler dağıtmanın sakıncası yoktur. Paylaşmak zorda olan kişilere destek olmak İslam dini açısından önemlidir.

Kandillerde evde pişirip dağıtabilecek birçok şey vardır. Yapılan yiyeceğin önemi yoktur. Amaç paylaşmak, destek olmak ve ilişkilerin güçlenmesidir.

Kandilde şunlar yapılıp dağıtılabilir:

Kandil simidi

Un helvası

İrmik helvası

Lokma tatlısı

KANDİLDE BİR ŞEYLER DAĞIRMAK SEVAP MI?

Kandil günlerinde ya da başka günler zor durumda olan kişilere yardım etmek sevaptır. Amaç paylaşmak ve yardım etmek olduğu için kandilde içinizden ne geliyorsa dağıtabilirsiniz.



