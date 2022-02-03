Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?

Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Regaip Kandili'nde tek gün mü ya da daha fazla mı oruç tutulması gerektiği sıkça araştırılıyor Müslümanlar bu mübarek günde ibadetlerini yaparken, sevdiklerine kandil mesajları yollamayı da ihmal etmiyor. İşte "Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu?" sorusunun yanıtı...

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandili; Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil etmektedir. Bu kandilde dua edip, tevbe etmek, istiğfarda bulunmak oldukça önemlidir. Regaip gecesinin gündüzünde eğer mümkünse oruç tutmak tavsiye edilir. Bu sebeple Regaip Kandili'nin gerçekleştiği gün gündüz saatlerinde oruçlu olmak Müslümanlar için faydalı bir iştir.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR, ORUÇ NE ZAMAN TUTULUR?

İslam dininde mübarek gün ve gecelerde oruç tutmak ve ibadet etmek, kişinin içindeki Allah aşkını güçlendirmektedir ve maneviyatını kuvvetlendirmektedir. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle kutlanan bu mübarek günde peygamberin şefaatini kazanmaya vesile olmaktadır.

Orucun kandil günü ne zaman tutulması gerektiği de merak edilen konulardan biri oldu. Dini olarak güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelmektedir. (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla beraber Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Ayrıca Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam etmektedir.Örneğin "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman Perşembe gününü ilk Cuma'ya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılmaktadır.

Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gece olarak bilinmektedir. Buna göre kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla beraber, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilmektedir.

