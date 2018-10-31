Regl dönemi sorunları! Bu çok önemli problemleri doktora sormaya utanıyoruz

REGL DÖNEMİNİZ ZAMANINDA GERÇEKLEŞMEZSE ENDİŞELENMELİ MİSİNİZ?

Hayır. Bu dönem bütün kadınlarda farklıdır. Bir döngü 21 ila 35 gün arasında olabilir. Genel olarak, çoğu kadının regl dönemi hafif lekelenmeden başlayarak yaklaşık 4 ila 7 gün sürer, daha sonra akış ağırlaşır ve daha sonra giderek daha hafif hale gelir.

REGL DÖNEMİ AKINTISIYLA LEKENMEYİ NASIL AYIRT EDEBİLİRSİNİZ?

İlk olarak regl dönemi kanı koyu kırmızıdır ve uterus kavitesini (endometriyum) kaplayan mukoza zarlarının parçacıklarını içerir. Lekelenme, adet dönemleri arasında meydana gelen çok açık kahverengi salgı anlamına gelir. Kural olarak, tehlikeli değildir. Doktorlar, ovülasyon sırasında ortaya çıkan bu durumu patolojik bir sorun olarak ele almazlar. Kadın cinsiyet hormonu olan östrojende bir düşüş nedeniyle olur. Bu arada, bazı kadınlar yumurtlamayı hissedebilirler ve yumurtlamadan birkaç gün önce veya sonra alt karın bölgesinde ağrı hissederler.

DÖNEMLER ARASINDA KANAMA OLURSA NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Tüm düzensiz kanamalar bir şeylerin yanlış olduğunu gösterebilir. Kadınların luteal fazda yumurtlama sonrası salgıya çok dikkat etmesi gerekir. Geçici bir endokrin yapı olan sarı cisim ortaya çıkar ve progesteron üretmeye başlar. Bu hormon, olası hamileliği meydana getirir. Progesteron düzeyi düşük ise, düzensiz kanama oluşabilir. Ateşle beraber alt karın bölgesinde ağrı hissederseniz bir doktora başvurmalısınız.