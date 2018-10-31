KADIN

Regl dönemi sorunları! Bu çok önemli problemleri doktora sormaya utanıyoruz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 31.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

Regl döneminin hemen öncesinde takvime bakmaya başlar zamanında olabilecek miyiz diye endişelenmeye başlarız. Kanamanın gecikmesi panik olmamıza yol açabilir. Sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için, regl dönemiyle ilgili yaşanan en yaygın sorunları bir araya getirdik. Bu sorunların birçoğu ise jinekoloğa sorulamıyor.

Regl dönemi sorunları! Bu çok önemli problemleri doktora sormaya utanıyoruz

REGL DÖNEMİNİZ ZAMANINDA GERÇEKLEŞMEZSE ENDİŞELENMELİ MİSİNİZ?

Hayır. Bu dönem bütün kadınlarda farklıdır. Bir döngü 21 ila 35 gün arasında olabilir. Genel olarak, çoğu kadının regl dönemi hafif lekelenmeden başlayarak yaklaşık 4 ila 7 gün sürer, daha sonra akış ağırlaşır ve daha sonra giderek daha hafif hale gelir.

REGL DÖNEMİ AKINTISIYLA LEKENMEYİ NASIL AYIRT EDEBİLİRSİNİZ?

İlk olarak regl dönemi kanı koyu kırmızıdır ve uterus kavitesini (endometriyum) kaplayan mukoza zarlarının parçacıklarını içerir. Lekelenme, adet dönemleri arasında meydana gelen çok açık kahverengi salgı anlamına gelir. Kural olarak, tehlikeli değildir. Doktorlar, ovülasyon sırasında ortaya çıkan bu durumu patolojik bir sorun olarak ele almazlar. Kadın cinsiyet hormonu olan östrojende bir düşüş nedeniyle olur. Bu arada, bazı kadınlar yumurtlamayı hissedebilirler ve yumurtlamadan birkaç gün önce veya sonra alt karın bölgesinde ağrı hissederler.

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DÖNEMLER ARASINDA KANAMA OLURSA NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Tüm düzensiz kanamalar bir şeylerin yanlış olduğunu gösterebilir. Kadınların luteal fazda yumurtlama sonrası salgıya çok dikkat etmesi gerekir. Geçici bir endokrin yapı olan sarı cisim ortaya çıkar ve progesteron üretmeye başlar. Bu hormon, olası hamileliği meydana getirir. Progesteron düzeyi düşük ise, düzensiz kanama oluşabilir. Ateşle beraber alt karın bölgesinde ağrı hissederseniz bir doktora başvurmalısınız.

Hormonal yetmezlik de ani kanamaya neden olabilir. Çoğu durumda, östrojen eksikliği ana nedendir.

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DOĞUM KONTROL HAPIYLA REGL DÖNEMİ ERTELENEBİLİR Mİ?

Ertelemeden sonra kanama artabilir. Ancak regl döneminizi nadiren de olsa ertelemenizde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak regl tarihinizi ertelemek istiyorsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

TAMPONLA UYUMAK SİZİ ÖLDÜRMEZ

Tamponların toksik şok sendromuna yol açma riski vardır. Ancak bu durum oldukça nadirdir. Toksik şok sendromu çoğunlukla bakteriyel enfeksiyonla ilişkilendirilmiştir. Günümüzde tamponlar bu neticesinin meydana gelmemesi için özel olarak üretilmektedir. Nadir olarak tamponla uyuyakalırsanız bu herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak ateşiniz varsa, mideniz bulanıyorsa ve ciltte döküntüler meydana geliyorsa mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

KAHVERENGİ ADET KANI NE ANLAMA GELİYOR?

Adet kanamalarında renk değişimleri mümkündür. Kırmızı ve yoğun kanama; adet döneminin yoğun olduğu zamanlardır. Kahverengi kanama ise bir süredir o kırmızı kanın dışarı çıkamadığını göstermektedir.

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ADET GECİKMESİ GEBELİK BELİRTİSİ Mİ?

Her zaman olmasa da genellikle adet gecikmesi en yaygın gebelik belirtisidir. Stres, kilo değişimleri ya da erken gebelik belirtileri de bu duruma eşlik ediyorsa mutlaka bir test yaptırmalısınız.

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İLİŞKİ SONRASI KANAMA OLURSA NE YAPMALISINIZ?

İsminden de anlaşılacağı gibi, bu kanama cinsel ilişki veya fiziksel bir temas sonrasında ortaya çıkar. Bu durumda kan parlak kırmızıdır. Hasar şiddetli değilse, kanama uzun sürmez. Fakat durmazsa, hemen bir doktora başvurmalısınız.

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regl dönemi sorunları jinekolojik muayene

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