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Rehabilitasyon merkezinde işkence iddiası! Bakanlık harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 14:34 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İlçede bulunan otistik çocukların bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkezde otizmli bir gencin kolları arkadan bağlı olarak bahçede oturduğuna dair görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturma başlattı.

Rehabilitasyon merkezinde işkence iddiası! Bakanlık harekete geçti

Pendik'te bulunan İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde otizmli bir gencin kolları arkadan bağlı şekilde bankta oturduğu görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bilgi veren yetkililer, bu olayın, hangi gerekçeyle gerçekleşmiş olursa olsun kabul edilemez olduğunu, 3 gün önce müfettiş görevlendirilerek kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Müfettişlerin yürüttüğü soruşturmada Kurum ve bahçesindeki güvenlik kameraları incelenerek, yöneticisi ve personelin beyanları alınacak, otizmli gencin bir uzman eşliğinde olayla ilgili bilgisine başvurularak tüm aşamalarıyla incelenecek.

'EN KISA SÜREDE AÇIĞA KAVUŞTURULACAK'

İlk tespitlere Ağustos ayında kaydedilen rahatsız edici görüntü, öfke nöbeti geçiren otizimli genci kontrol edemeyen görevli personelin, kendisine ve başkasına zarar vermemesi için kollarını bir bezle arkadan bağlaması sonucu ortaya çıktı. Yetkililer, otizmli çocuklarla ilgili bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilen önemli merkezlerden biri olan bu kurumda yaşanan olayın en kısa sürede açığa kavuşturulacağını bildirdi. Sorumlularının en kısa sürede ortaya çıkarılması ve gerekli yaptırımın uygulanması için müfettişlerin titizlikle çalıştığı vurgulandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bakanlığın idari soruşturması sürerken, savcılık da olayın sorumluları hakkında adli soruşturma yürütecek.

Kaynak: DHA

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