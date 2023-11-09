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Rehber öğretmen ortaya çıkardı! 75 yaşındaki komşusundan 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

09.11.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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Bolu'da K.Ç. isimli kız çocuğu, 2017 yılında 9 yaşındayken, komşuları M.Ö.'nün (75) cinsel istismarına uğradı. İğrenç olay, K.Ç.'nin 6 yıl sonra yaşadıklarını okulda rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Öğretmenin durumu bildirdiği ailenin şikayetçi olduğu M.Ö., tutuklandı. M.Ö., 'Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Rehber öğretmen ortaya çıkardı! 75 yaşındaki komşusundan 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Mide bulandıran olay, 2017 yılında Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde meydana geldi. Olayın yaşandığı tarihte 9 yaşında olan K.Ç. komşuları M.Ö. tarafından cinsel istismara uğradı. Yaşadığı olayın şoku ve korkusuyla yıllarca başına gelenleri kimseye anlatamayan K.Ç., haziran ayında okulda, derste ağladı. Rehber öğretmeninin niye ağladığını sorduğu K.Ç., yıllar önce uğradığı cinsel istismarı anlattı. Rehber öğretmen, durumu okul idaresine, polise ve aileye bildirdi. Aile şikayetçi olurken, 1 çocuk ve 2 torun sahibi M.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., 6 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

'BÖYLE BİR ŞEY YAPMAM İMKANSIZ'

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, suçlamaları reddeden M.Ö., "Kız, komşumun kızıdır. Kendisini kesinlikle kolundan tutup eve zorla getirip, cinsel istismarda bulunmadım. Eşim öldüğü için zaten üzüntü içerisindeyim. Böyle bir şey yapmam imkansız. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

'SÖYLEMEMEM KONUSUNDA BENİ KORKUTMUŞTU'

K.Ç., sanığın cezalandırılmasını istediğini ifade ederek, “Bu çirkin olayı sakladım. Hep korku ile yaşadım. Kimseye bir şey söylememem konusunda beni korkutmuştu. 6 yıl sonra ders sırasında olay aklıma geldi ve ağlamaya başladım. Durumu öğretmenime anlattım. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, M.Ö.'nün 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

(DHA)

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cinsel istismar Bolu
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