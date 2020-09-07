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Reina saldırısı davasında karar bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Reina adlı gece kulübüne 2017 yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Reina adlı gece kulübüne 2017 yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Duruşmada sanıkların savunmalarını tamamlanması halinde karar çıkması bekleniyor.
Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi DEAŞ’lı Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesi 79 kişinin ise yaralanmasına ilişkin 18’i tutuklu 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda görülecek duruşmada sanıklar ve avukatları duruşma savcısının açıkladığı mütalaaya karşı savunmalarını yapacak.
Duruşmada, sanıklar ve avukatlarının savunmalarını tamamlaması halinde karar çıkması bekleniyor.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, hazırlanan iddianamede, sanık Abdulkadir Masharipov’un ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Nitelikli şekilde kasten öldürme’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması’ suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede, saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ve saldırıyla irtibatları olduğu tespit edilen şüpheliler İlyas Mamaşaripov, Ali Jameel Mohammed Mohammed ve Abdurrauf Sert’in aynı suçlardan 40’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıldan 2 bin 385 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 52 şüphelinin ise ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisleri talep edildi.
Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralananların büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olduklarının belirtildiği iddianamede, 39 kişi ‘Maktul’, 122 kişi ‘Mağdur ve müşteki’ olarak yer aldı.

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