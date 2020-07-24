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Rekabet mahkeme salonuna taşındı: Tesla Rivian'a dava açtı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2020 18:03 | Son Güncelleme

Rivian için mahkeme yolu gözüktü. Elon Musk'ın şirketi Tesla, Cybertruck'ın ek büyük rakibi Rivian'a dava açmak için mahkemeye başvurdu. Davanın sebebi ise iddialara göre ticari hırsızlık.

Rekabet mahkeme salonuna taşındı: Tesla Rivian'a dava açtı!

Tesla elektrikli otomobili Cybertruck ile tüm dikkatleri üzerine çekti ve elektrikli pick-up pazarında neredeyse bir ilk oldu. Hal böyle olunca ilkten de bir rekabet doğdu. Cybertruck'ı gören Rivian firması, Cybertruck ile rekabet edebilecek belki de onu geçebilecek Rivian R1T'i geliştirdi. Fakat iddialara göre iki firma arasındaki rekabetten tatsız olaylar filizlendi.

TESLA RİVİAN'A DAVA AÇTI

Rivian R1T ile iddialı geldiğini kanıtlayan Rivian, Tesla tarafından dava ediliyor. Davanın sebebi ise Rivian'ın Tesla'dan bünyesine kattığı çalışanlar. Tesla'nın iddiasına göre bu çalışanlar, Tesla'nın ticari sırlarını Rivian'a ulaştırdı. Rivian ise suçlamalara karşı sessiz değil.

Tesla

TESLA DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI

Rivian iddiaların bir temele dayanmadığını belirtiyor. Ancak Tesla'ya göre bunun bir hükmü yok. Zira, firma halihazırda Rivian'ı ve Rivian'da çalışıp şirket içi özel bilgileri Rivian'a ulaştırmakla suçladığı dört eski çalışanını dava etmiş durumda. Ancak bu Tesla'nın ilk davası değil. Elon Musk'ın başarılı firması daha önce Çin markası Xpeng'i de dava etmişti. Bakalım iki firmanın arasındaki dikkat çeken dava nasıl sonuçlanacak?

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