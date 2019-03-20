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"Rekabette yıkıp yok etmek değil, yapma görevimiz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:29 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak: - "Günümüz dünyasında maalesef rekabetten anlaşılan yıkıp yok etmeye, ortadan kaldırmaya yönelik bir anlayış. Halbuki yıkıp yok etmek diye bir görevimiz yok, yapmak, geliştirmek ve tamamlamak gibi bir görevimiz var"

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Günümüz dünyasında maalesef rekabetten anlaşılan yıkıp yok etmeye, ortadan kaldırmaya yönelik bir anlayış. Halbuki yıkıp yok etmek diye bir görevimiz yok, yapmak, geliştirmek ve tamamlamak gibi bir görevimiz var." dedi.

Arifiye ilçesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Muhammet Fatih Safitürk Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen "İnsanı ve Zamanı Değerli Kılmak" başlıklı konferansa katılan Torlak, insanın zamanını değerli kılabilmesi için önce kendisini değerli hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Tesadüfi başarıların asla kalıcı olmadığını ve çok istisnai olduğunu dile getiren Torlak, "Kalıcı başarının arka planında disiplinli bir çalışma gerekir. İster bireysel, ister şirket, ister kurumsal, isterse ülke yönetimi bakımından çalışmadan başarı istisnai olarak tesadüfen gelebilir. Dolayısıyla çalışmalıyız." diye konuştu.

Torlak, insanın yaptığı işin bilgisine sahip olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Beyin cerrahıyım, bilgim var ama beyin cerrahının o bilgisini tatbik etmesi lazım. Tatbik etmediği sürece o cerrahın ne el becerisi gelişecektir, ne zihni melekeleri diri kalacaktır, ne de vücudu bir bütün halinde beyin cerrahından beklenen birikimi ortaya koymasına müsaade edecektir. Dolayısıyla sahip olduğunuz bilgiyle yaptığınız işin gerekliliklerini ortaya koyacak tecrübeyi biriktirmemiz gerekir. Yani bilgiyi pratiğe dökmemiz gerekir. Bu ikisi de yetmiyor. Her ne yapıyor olursak olalım yaptığınız işi severek, arzulu bir şekilde hevesle yapmalıyız. Yaptığımız işin nitelikli, bereketli, kaliteli olması için o işi severek yapmamız gerekir ki, sonuç daha faydalı olsun."

Çok rekabetçi bir dünyada yaşadıklarına da işaret eden Torlak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rekabete yaklaşımımız nasıl olmalı? Başkasını yok ederek mi rekabet etmeliyiz? Bir eser bırakmalıyız, hayata böyle bakmalıyız. Bir eser bırakmalıyız. Benim hayatımın eseri ne olmalı? Böyle bakarsak kendimizi o zaman değerli görmeye başlarız. Aksi halde sürekli kendimizi değersizleştirebiliriz. Günümüz dünyasında maalesef rekabetten anlaşılan yıkıp yok etmeye, ortadan kaldırmaya yönelik bir anlayış. Halbuki yıkıp yok etmek diye bir görevimiz yok, yapmak, geliştirmek ve tamamlamak gibi bir görevimiz var. Rekabete böyle yaklaşırsak, aslında bize takdir edilen sonucu da büyük ölçüde elde edebiliriz."

Torlak, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, konferansın sonunda Ömer Torlak'a tablo hediye etti.

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Muhammet Fatih Safitürk Erkek Öğrenci Yurdu Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak

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