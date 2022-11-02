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Reklamlı Netflix dönemi başladı! Fiyatı daha düşük: İlk deneyenler onlar oldu

02.11.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te reklamlı Netflix aboneliği dönemi başladı. Reklamlı Netflix, 1 Kasım itibarıyla bazı ülkelerde kullanıma sunuldu. Bu ülkelerin sosyal medya hesaplarından yeni dönemin başladığı duyurulurken, gözler 3 Kasım'a çevrildi. Henüz Türkiye'ye ne zaman sunulacağı duyurulmayan Netflix'in yeni reklamlı temel planının, Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 6,99 dolar karşılığında satın alınabileceği, böylece temel plandan daha ucuz olacağı aktarılmıştı.

Reklamlı Netflix dönemi başladı! Fiyatı daha düşük: İlk deneyenler onlar oldu

Netflix, reklamlı abonelik çıkartacağını duyurmuştu. Buna göre Netflix'in yeni abonelik seçeneğinde reklamlar çıkacak ancak fiyatı standart plana göre daha ucuz olacak. Böylece Netflix'in düşen abone sayısını artırması bekleniyor. Netflix, 12 farklı ülkede mevcut olacak reklamlı abonelik için kasım ayını işaret etmişti. Ancak reklamlı aboneliğin 1 Kasım itibarıyla bazı ülkelerde kullanıma sunulduğu bilgisi geldi. İşte detaylar...

REKLAMLI NETFLİX'İ İLK ONLAR DENEDİ

1 Kasım itibarıyla Netflix'in reklamlı abonelik planı sunduğu ülkeler Kanada ve Meksika oldu. Her iki ülkenin bağlı olduğu Netflix'in resmi Twitter hesapları, konuyla ilgili tweet atarak reklamlı aboneliğin başladığını duyurdu.

Netflix1

Böylece bildiğimiz kadarıyla yeni planı ilk Kanada ve Meksika'daki Netflix aboneleri denedi.

1 Kasım tarihiyle birlikte yeni planı ilk deneyenlerin Kanada ve Meksika'daki aboneler olacağı söylenmişti ve oldular da. Şimdi ise gözler 3 Kasım'da. Reklamlı Netflix planının 3 Kasım'da ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Japonya, Kore ve Brezilya'ya sunulacağı ifade edildi. 10 Kasım'da ise İspanya'nın reklamlı ama daha ucuz Netflix aboneliğini deneyimleyen son ülke olacağı bilgisi verildi.

Henüz Türkiye'de bulunmayan reklamlı aboneliğin ülkelere göre Netflix tarafından açıklanan resmi fiyatı ise şöyle;

Netflix fiyat

Netflix'te yeni dönem resmen başlıyor! Netflix'te yeni dönem resmen başlıyor!

REKLAMLI NETFLIX ABONELİĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Netflix'in "Basic with Ads" adını verdiği reklamlı abonelik seçeneği, beklendiği üzere diğer abonelik seçeneklerinden farklı özelliklere sahip olacak. Bunlar ise şöyle sıralanıyor;

  • 720p'ye kadar video kalitesi (artık hem reklamlı plan hem de temel plan 720p'ye destek verecek)
  • Saatte ortalama 4 ila 5 dakika reklam gösterilecek
  • Reklamların uzunluğu 15 ila 30 saniye arasında değişecek. Reklamlar içeriklerden önce ve sonra oynatılacak.
  • Lisans kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda film ve TV programı kullanılamayacak.
  • Filmler ve diziler indirilemeyecek.


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