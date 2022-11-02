Reklamlı Netflix dönemi başladı! Fiyatı daha düşük: İlk deneyenler onlar oldu

Netflix, reklamlı abonelik çıkartacağını duyurmuştu. Buna göre Netflix'in yeni abonelik seçeneğinde reklamlar çıkacak ancak fiyatı standart plana göre daha ucuz olacak. Böylece Netflix'in düşen abone sayısını artırması bekleniyor. Netflix, 12 farklı ülkede mevcut olacak reklamlı abonelik için kasım ayını işaret etmişti. Ancak reklamlı aboneliğin 1 Kasım itibarıyla bazı ülkelerde kullanıma sunulduğu bilgisi geldi. İşte detaylar...

REKLAMLI NETFLİX'İ İLK ONLAR DENEDİ

1 Kasım itibarıyla Netflix'in reklamlı abonelik planı sunduğu ülkeler Kanada ve Meksika oldu. Her iki ülkenin bağlı olduğu Netflix'in resmi Twitter hesapları, konuyla ilgili tweet atarak reklamlı aboneliğin başladığını duyurdu.

Böylece bildiğimiz kadarıyla yeni planı ilk Kanada ve Meksika'daki Netflix aboneleri denedi.

1 Kasım tarihiyle birlikte yeni planı ilk deneyenlerin Kanada ve Meksika'daki aboneler olacağı söylenmişti ve oldular da. Şimdi ise gözler 3 Kasım'da. Reklamlı Netflix planının 3 Kasım'da ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Japonya, Kore ve Brezilya'ya sunulacağı ifade edildi. 10 Kasım'da ise İspanya'nın reklamlı ama daha ucuz Netflix aboneliğini deneyimleyen son ülke olacağı bilgisi verildi.

Henüz Türkiye'de bulunmayan reklamlı aboneliğin ülkelere göre Netflix tarafından açıklanan resmi fiyatı ise şöyle;

REKLAMLI NETFLIX ABONELİĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Netflix'in "Basic with Ads" adını verdiği reklamlı abonelik seçeneği, beklendiği üzere diğer abonelik seçeneklerinden farklı özelliklere sahip olacak. Bunlar ise şöyle sıralanıyor;

720p'ye kadar video kalitesi (artık hem reklamlı plan hem de temel plan 720p'ye destek verecek)

Saatte ortalama 4 ila 5 dakika reklam gösterilecek

Reklamların uzunluğu 15 ila 30 saniye arasında değişecek. Reklamlar içeriklerden önce ve sonra oynatılacak.

Lisans kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda film ve TV programı kullanılamayacak.

Filmler ve diziler indirilemeyecek.



