HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya balığı avladı

Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya balığı avladı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Çanakkale'de tüpsüz olarak, zıpkın ile 23 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (47), 35 kilogram ağırlığında 1 metre 70 santim boyunda akya balığı avladı. Turan, nefes kesen av anını su altı kamerasıyla kaydetti.

Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak geçen günlerde Gökçeada açıklarında dalış yaptı. Tüpsüz olarak 23 metreye gerçekleştirdiği serbest dalışta, karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Turan, bu anları da su altı kamerasıyla kaydetti.

593a2161c5294660feb6c26f8db63f44

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın, 1 metre 70 santim boyunda ve 35 kilogram ağırlığındaki akyayı 23 metre derinlikte avlarken ve su yüzeyine çıkarırken yaşadığı zorluk ve sonrasında yaşadığı sevinç ise görüntülere yansıdı.

677f707d77c2de6f8fe3b30c850ade8f

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattıYüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Diğer Haberler
Bodrum'da zıpkınla bir metrelik balon balığı avlandı
Zıpkınla avladığı balık görenleri hayrete düşürdü
Artvin'de bin 500-2 bin yıllık armut ağacı tespit edildi
Türkiye'nin ve dünyanın en yaşlısı Artvin'de bulundu
Kanada'da bir adam yüzüne tüküren kadını iterek otobüsten attı
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
İlginç olay! Arılar 'Allah' yazısı yazıp, kovanı terk ediyor
İlginç olay! Arılar bu yazıyı yazıp kovanı terk ediyor
Güpegündüz iki daireyi soydular, soğukkanlı halleri pes dedirtti
Güpegündüz böyle görüntülendiler! Rahatlıkları 'pes' dedirtti
Köpekten annelik dersi! Lokanta sahibinin verdiği yemeği yavrularına taşıyor
Köpeğin yaptığı duygulandırdı! Adeta annelik dersi verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.