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Rektör Turgut’tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

28.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, yayımladığı mesaj ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Rektör Turgut’tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Rektör Turgut, mesajında birlik ve beraberlikten alınan güçle daha parlak bir geleceğe yürümenin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, ’’Cumhuriyet’in ilanı, tarihte eşine az rastlanılan bir Milli Mücadele sonunda kazanılan bağımsızlığımızın taçlandırıldığı en yüce zaferlerdendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında aziz şehitlerimizin ve milletimizin büyük fedakarlıklarla kurduğu cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin en önemli vazifesi ve sorumluluğudur.

Millet olarak amacımız o günlerden bu günlere büyük zorluklarla taşıdığımız vatanımıza sahip çıkmak ve görevimizi her zaman en iyi şekilde yapmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Adıyaman Üniversitesi ailesi adına yüce Türk Milleti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, bu cumhuriyetimizin ve aziz milletimizin daha nice yüzyıllara doğru emin adımlarla ilerlemesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Adıyaman cumhuriyet bayramı

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