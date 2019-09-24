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Rektör, yabancı öğrencilerle türkü söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Rektör, yabancı öğrencilerle türkü söyledi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bağımlılık konusunda gerçekleştirilen bir proje kapsamında ASÜ’ye gelen yabancı öğrencilerle birlikte türkü söyledi.
İspanya, Romanya, İtalya, Litvanya, Makedonya ve Türkiye’den, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan proje ekibiyle Senato Salonu’nda bir araya gelen Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, gerçekleştirilen etkinliklerde ortak bir dil üzerine diyalog kurmanın önemine dikkat çekti. Müziğin, evrensel diline vurgu yapan Rektör Şahin, konuk öğrencilerin kendi kültürlerini yansıtan şarkılarına, Aşık Veysel’in “Kara Toprak” isimli türküsünü okuyarak eşlik etti.
Toplantının bu bölümüne dair hazırlanan klip, sosyal medyada, Rektör Şahin’in, “Dillerimiz farklıydı, biz de ortak bir dille konuştuk: “Türküler” mesajı ile yayınlandı.

Rektör, yabancı öğrencilerle türkü söyledi

Rektör, yabancı öğrencilerle türkü söyledi

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