Remdesivir: ABD, ilacın küresel stokunun tamamını satın aldı, dünya genelinde kimseye ilaç kalmadı

Avrupa ve İngiltere'deki sağlık yetkilileri, ABD'nin bu tutumunun tehlikeli olduğunu ifade ediyor.

Guardian gazetesine konuşan Liverpool Üniversitesi'nden Andrew Hill, "Remdesivir stoklarının tamamını aldılar. Yani Avrupa'nın ilaca erişimi artık kalmadı" dedi.

Beş gün önce Avrupa İlaç Kurumu, Remdesivir'in Cvovid-19 tedavisinde kullanılmasını önermişti. Kurum ilk kez Covid-19 tedavisi için bir ilacı öneriyordu.

Türkiye de Remdesivir'i koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanmayı düşünüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada "Remdesivir önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç. Antiviral bir ilaç" demişti.

'ABD'NİN TAVRI OLASI AŞIİÇİN DE KAYGI VERİCİ'

Uzmanlar, ABD'nin Remdesivir konusundaki tavrının olası bir koronavirüs aşısı için de kaygı verici olduğunu, bu ülkenin kendi tıbbi ihtiyaçları için diğerlerine şans tanımayabileceğini öne sürüyor.

Gilead tarafından geliştirilen ilacın koronavirüs hastalarının daha çabuk iyileşmesini sağladığı belirtiliyor. Denemeler için dünya genelinde 140 bin doz ilacın dağıtıldığı ve bunların tükendiği söyleniyor.