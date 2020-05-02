Remdesivir nedir? Koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir ilacı hakkında merak edilenler

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) , Ebola'ya karşı geliştirilen Remdesivir adlı antiviral ilacın koronavirüsle mücadelede işe yaradığını açıklamıştı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yapılan uluslarası araştırmalara göre Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı anti-viral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiğini belirtmişti.

Fauci, “Yüzde 31'lik bir rakam, bitirici yüzde 100'lük bir sonuca göre çok yüksek sayılmasa da ilacın bu virüsü engellediğine dair oldukça önemli bir deliller taşımaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN REMDESİVİR'E ACİL DURUM ONAYI

Son dakika haberine göre de "Remdesivir" isimli ilacın klinik deneylerde olumlu sonuç verdiğine işaret eden ABD Başkanı Donald Trump, "FDA'in, Remdesivir için onay verdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı. Trump'ın açıklaması gündem oldu. Remdesivir ilacı merak konusu oldu. Peki, Remdesivir nedir? İşte merak edilenler...