HABER

Renault Mais'tan faiz indirimi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: -"Kredi faizlerinin tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesi çok memnuniyet verici bir gelişme. Bu gelişmenin 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek" - "Merkez Bankası'nın faiz indirim adımını takiben açıklanan bu paket, iç pazarı canlandıracak ve finansmana erişim kolaylığı sağlayacaktır"

İSTANBUL (AA) - Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Kredi faizlerinin tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesi çok memnuniyet verici bir gelişme. Bu gelişmenin 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek." ifadesini kullandı.

Çağdaş, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, üç kamu bankasının taşıt kredi faizini düşürmesi haberini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

- "İç tüketiciye ödeme kolaylığı sunacak"

Bu adımın sektör açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çağdaş, "Ülkemize ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen çok önemli bir destektir. Merkez Bankası'nın faiz indirim adımını takiben açıklanan bu paket, iç pazarı canlandıracak ve finansmana erişim kolaylığı sağlayacaktır. 1 Ekim 2019’da başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek bu kampanya, tüketiciye ödeme kolaylığı sunması açısından da çok büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Çağdaş, faiz oranlarının düşmesinin çok önemli olduğunu her platformda dile getirdiklerini çünkü Türkiye’de satılan her 100 otomobilin asgari 60’ının kredi ile satıldığını ifade ederek, "Bu yüzden kredi faizlerinin tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesi çok memnuniyet verici bir gelişme. Bu gelişmenin 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurduCancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu
YTB Başkanı Eren, ABD’de evi kundaklanan Türk aileyi ziyaret ettiYTB Başkanı Eren, ABD’de evi kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Faiz İndirimi Renault Mais

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane asansöründe yankesicilik!

Yaş 70! Yaptığıyla şoke etti

Korkunç olayda ses kayıtları delil sayıldı! "Mermiler bitinceye kadar ateş ettim"

Korkunç sözler: Mermiler bitinceye kadar ateş ettim

AK Parti'den Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

AK Parti'den Veliaht Prens'e Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

Dumansız Araç Uygulaması! 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası

5 bin 63 kişiye sigara cezası!

Son dakika! Mahkeme Müjdat Gezen hakkındaki kararını açıkladı

Müjdat Gezen davasında karar!

Son dakika! AFAD duyurdu: İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.