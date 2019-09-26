Renault Mais'tan faiz indirimi açıklaması

İSTANBUL (AA) - Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Kredi faizlerinin tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesi çok memnuniyet verici bir gelişme. Bu gelişmenin 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek." ifadesini kullandı.

Çağdaş, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, üç kamu bankasının taşıt kredi faizini düşürmesi haberini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

- "İç tüketiciye ödeme kolaylığı sunacak"

Bu adımın sektör açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çağdaş, "Ülkemize ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen çok önemli bir destektir. Merkez Bankası'nın faiz indirim adımını takiben açıklanan bu paket, iç pazarı canlandıracak ve finansmana erişim kolaylığı sağlayacaktır. 1 Ekim 2019’da başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek bu kampanya, tüketiciye ödeme kolaylığı sunması açısından da çok büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Çağdaş, faiz oranlarının düşmesinin çok önemli olduğunu her platformda dile getirdiklerini çünkü Türkiye’de satılan her 100 otomobilin asgari 60’ının kredi ile satıldığını ifade ederek, "Bu yüzden kredi faizlerinin tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesi çok memnuniyet verici bir gelişme. Bu gelişmenin 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

