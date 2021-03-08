Renault Symbol fiyatları ne kadar oldu? İşte dizel ve benzinli Symbol'ün fiyat listesi

Reanult Symbol'lerin 2021 yılı güncel fiyatları alıcılarla paylaşıldı. Hem benzinli hem dizel seçenekleri bulunan Renault Symbol'ler geniş bir fiyat skalasına sahip olduğu için birçok bütçeye hitap ediyor.

RENAULT SYMBOL DONANIMLARI

HIZ AYARLAYICI VE SINIRLAYICI

Renault Symbol modellerinde bulunan hız sabitleyici ile hızınızı sabitleyebilir ya da bir maksimum hız sınırı belirleyebilirsiniz. Bu sayede yolculuklarınızın daha kolay geçmesini sağlayabilirsiniz.

ELEKTRONİK DENGE PROGRAMI

Symbol donanımlarından biri olan Elektronik Denge Programı ile direksiyon hakimiyetinizi kaybetmeniz halinde Symbol bunu fark eder.

RENAULT BENZİNLİ VE RENAULT DİZEL

Son model Symbol'lerde en dikkat çekici özelliklerin başında benzinli modellerin küçük bir motor hacmine sahip olmalarına rağmen turbo motor özelliği sayesinde üstün bir performans göstermeleridir. Benzilli Renault Symbol'ler 90 ve 100 beygirlik iki motor seçeneğine sahiptir.

Renult Symbol'ün dizel modelinin beygir gücü ise 95'tir. Performans olarak bakıldığında oldukça makul olan araç, yakıt tüketimi konusunda da tutumludur. 100 kilometrede ortalama olarak 5 litre yakıt tükettiği gözlemlenmiştir.