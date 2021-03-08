HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Renault Symbol fiyatları ne kadar oldu? İşte dizel ve benzinli Symbol'ün fiyat listesi

Renault Symbol fiyatları ne kadar oldu? İşte dizel ve benzinli Symbol'ün fiyat listesi

08.03.2021 16:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Renault Symbol fiyatları ne kadar oldu? İşte dizel ve benzinli Symbol'ün fiyat listesi

1969 yılında Türkiye'ye gelen Renault, 53 yıldır Türkiye'de araç üretiyor. En çok satılan modellerinden biri olan Symbol ise 1999 yılında Clio Symbol adıyla Clio'nun sedan modeli olarak tanıtıldı. 2008 yılında ise ayrı bir model olarak Renault Symbol adı ile satışa sunuldu. Reault Symbol, firmanın en çok modellerinden biri olmasının yanı sıra ülkemizde de en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri.

Reanult Symbol'lerin 2021 yılı güncel fiyatları alıcılarla paylaşıldı. Hem benzinli hem dizel seçenekleri bulunan Renault Symbol'ler geniş bir fiyat skalasına sahip olduğu için birçok bütçeye hitap ediyor.

RENAULT SYMBOL DONANIMLARI

HIZ AYARLAYICI VE SINIRLAYICI

Renault Symbol modellerinde bulunan hız sabitleyici ile hızınızı sabitleyebilir ya da bir maksimum hız sınırı belirleyebilirsiniz. Bu sayede yolculuklarınızın daha kolay geçmesini sağlayabilirsiniz.

ELEKTRONİK DENGE PROGRAMI

Symbol donanımlarından biri olan Elektronik Denge Programı ile direksiyon hakimiyetinizi kaybetmeniz halinde Symbol bunu fark eder.

RENAULT BENZİNLİ VE RENAULT DİZEL

Son model Symbol'lerde en dikkat çekici özelliklerin başında benzinli modellerin küçük bir motor hacmine sahip olmalarına rağmen turbo motor özelliği sayesinde üstün bir performans göstermeleridir. Benzilli Renault Symbol'ler 90 ve 100 beygirlik iki motor seçeneğine sahiptir.

Renult Symbol'ün dizel modelinin beygir gücü ise 95'tir. Performans olarak bakıldığında oldukça makul olan araç, yakıt tüketimi konusunda da tutumludur. 100 kilometrede ortalama olarak 5 litre yakıt tükettiği gözlemlenmiştir.

2021 RENAULT SYMBOL FİYATLARI

Renault Symbol'ler dizel ve benzinli olarak 2 farklı versiyonda ve 0.9 litre, 1.0 litre ile 1.5 litrelik modeller ile satışa sunulmaktadır.

Renault Symbol'ler en ucuz sedan modelleri arasında bulunur ve oldukça kullanışlı, geniş bir iç dizayna sahiptir. 450 litre gibi bir bagaj kapasitesine sahip olan Renault Symbol modellerinin başlangıç fiyatları şöyledir:

Joy 0.9 TCe 90 bg : 155.500 Türk Lirası

Joy 1.0 TCe ECO 100 bg : 171.900 Türk Lirası

Joy 1.5 Blue dCi 95 bg : 216.900 Türk Lirası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
2021 Fiat Doblo Fiyatları!2021 Fiat Doblo Fiyatları!
Enam suresinin meali ve faziletleriEnam suresinin meali ve faziletleri
Anahtar Kelimeler:
Renault

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Araç kredileri ne kadar? En uygun otomobil kredileri

Araç kredileri ne kadar?

Fiat Fiorino 2021 fiyatları ne kadar? 116.900 TL’den başlayan fiyatlarla!

Fiat Fiorino 2021 fiyatları ne kadar?

Fiat Doblo fiyatları ne kadar? 150.900 TL’den başlayan fiyatlarla!

2021 Fiat Doblo Fiyatları!

Fiat Egea fiyatları ne kadar? Fiat Egea 2021 fiyat listesi

Fiat Egea fiyatları ne kadar?

Avrupa'da yılın otomobili ödülü sahibini buldu! İşte kazanan otomobil

Avrupa'da yılın otomobili ödülü sahibini buldu!

Bir dönem kapanıyor: Volvo elektrikliye geçiş yapıyor!

Ünlü otomobil üreticisi bir dönemi kapatıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.