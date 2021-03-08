Renault Symbol fiyatları ne kadar oldu? İşte dizel ve benzinli Symbol'ün fiyat listesi

Reanult Symbol'lerin 2021 yılı güncel fiyatları alıcılarla paylaşıldı. Hem benzinli hem dizel seçenekleri bulunan Renault Symbol'ler geniş bir fiyat skalasına sahip olduğu için birçok bütçeye hitap ediyor.
Renault Symbol modellerinde bulunan hız sabitleyici ile hızınızı sabitleyebilir ya da bir maksimum hız sınırı belirleyebilirsiniz. Bu sayede yolculuklarınızın daha kolay geçmesini sağlayabilirsiniz.
Symbol donanımlarından biri olan Elektronik Denge Programı ile direksiyon hakimiyetinizi kaybetmeniz halinde Symbol bunu fark eder.
Son model Symbol'lerde en dikkat çekici özelliklerin başında benzinli modellerin küçük bir motor hacmine sahip olmalarına rağmen turbo motor özelliği sayesinde üstün bir performans göstermeleridir. Benzilli Renault Symbol'ler 90 ve 100 beygirlik iki motor seçeneğine sahiptir.
Renult Symbol'ün dizel modelinin beygir gücü ise 95'tir. Performans olarak bakıldığında oldukça makul olan araç, yakıt tüketimi konusunda da tutumludur. 100 kilometrede ortalama olarak 5 litre yakıt tükettiği gözlemlenmiştir.
Renault Symbol'ler dizel ve benzinli olarak 2 farklı versiyonda ve 0.9 litre, 1.0 litre ile 1.5 litrelik modeller ile satışa sunulmaktadır.
Renault Symbol'ler en ucuz sedan modelleri arasında bulunur ve oldukça kullanışlı, geniş bir iç dizayna sahiptir. 450 litre gibi bir bagaj kapasitesine sahip olan Renault Symbol modellerinin başlangıç fiyatları şöyledir:
Joy 0.9 TCe 90 bg : 155.500 Türk Lirası
Joy 1.0 TCe ECO 100 bg : 171.900 Türk Lirası
Joy 1.5 Blue dCi 95 bg : 216.900 Türk Lirası