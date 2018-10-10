Rengi kızıla dönen dere mahalleliyi tedirgin etti

Tedirgin olan vatandaşlar yetkililere haber verdi. Vatandaşların ihbarları doğrultusunda hareket geçen Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü yetkilileri, dereden numune alınarak bakanlığa gönderdi.

1 / 15 '10 GÜNDEN BERİ AKIYOR' Kamaradere Mahallesi sakinlerinden Fehmi Aydın, 10 günden beri derenin bu şekilde aktığını iddia ederek, "Haber verdik cumartesi itibariyle ama salı günü yani dün geldiler, numuneler aldılar neticesini bekliyoruz. Zaman zaman böyle akıyor. Ben cumartesi günü gördüm, ama bana söylenen 10 günden beridir akıyor.

2 / 15 Buradaki kurulu fabrikalardan kaynaklı olabilir veya petrol depolama tesislerinden. Bu derenin temiz akmasını istiyoruz, burada insan sağlığı, çocuk sağlığı, hayvan sağlığı, bakın ördekler denize girmiyor. Hayvanlar denizin yanında bir kaptan su içiyor ve hayvanlar bu işin çok tehlikeli olduğunu fark ediyor da biz edemiyor muyuz? İnsanlar olarak buna sahip çıkamıyor muyuz? İnsanların bütün gayesi para kazanmak olmamalı" dedi.

3 / 15 'ZEHİRLİ MİDİR NEDİR BİLEMİYORUZ' Volkan Özarslan isimli mahalle sakini ise şaşkınlık içinde olduğunu belirterek, "Kırmızı zehirli olduğunu tahmin ettiğimiz bir su ve köpük gelmektedir. Bu derenin geldiği yol boyunca üç dört tane fabrika var. Büyük bir olasılıkla o fabrikaların atık sularını salıyorlar ve o bunları öyle bir gün özellikle salıyorlar ki, cuma günü salıyorlar kimse cumartesi pazar ilgilenmesini diye veya yağmur çok aşırı derecede yağdığında, denizin debisi arttığı zaman sanıyorlar ki kimse fark etmesin diye.

4 / 15 Rezalet bir görüntü, hemen yanımızda bulunan ördeklerden iki üç tanesi bile telef oldu.

5 / 15 Bu su yüzünden herhalde. Zehirli midir nedir bilemiyoruz. Çeşitli yerlere müracaat ettik Tekirdağ valiliği, Marmaraereğlisi Belediyesine, Cumhurbaşkanlığı sözcülerine fakat en sonunda işte Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden bir yetkili geldi. Hala akıyor işte bir şey yapıldığı yok. Çok rahatsız hem görüntü olarak hem de manzara olarak çok rahatsızız bir şey" ifadelerini kullandı.

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