Renklerin ahengine önem verenlere, 2022'de kullanabileceğiniz en güzel ton sür ton kombinler

Her sezona farklı moda akımları damgasını vuruyor. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz ton sür ton da bu akımlardan biri. Temel bir renk seçilerek oluşturulan kombinlerde aynı rengin farklı tonları kullanılıyor. Ton sür ton kombinlere 2022'de hayatınızda yer vermek istiyorsanız başarılı kombin önerilerinin yer aldığı yazımızı inceleyebilirsiniz. Çarpıcı ve şık ürünleri tek tıkla ve güvenle sepetinize ekleyebilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Sarı rengiyle cezbeden D'Arienzo Ceket

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Ton sür ton kombinlerinde sarı renge yer vermeye ne dersiniz? Sarı renk giymekten vazgeçemeyenlerin bayılacağı D'Arienzo Ceket, slim fit kesimiyle üzerinize tam olarak oturuyor. %100 deriden elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla cildinizde hoş bir his uyandırıyor. Ceket seçerken sizi terletmemesi önemli. Nefes alan ürün, hava sirkülasyonu sağlayarak kuru kalmanızı destek oluyor. Kapitone omuz desenleri cekete hareketli bir görünüm kazandırıyor. Fermuarlı cepler, küçük eşyaların yanınızda taşımanız için alan oluştururken düşmesini önlüyor. Şık ve cesur görünümüyle günlük kullanımda tercih edebilirsiniz. Ceketi kazak, pantolon ve spor ayakkabıyla birlikte kombinleyebilirsiniz.

2. Zarif duruşuyla Chima Pantolon

Renk ahengine önem verenler için sıradaki önerimiz Chima Pantolonu ister günlük ister ofiste rahatlıkla tercih edebilirsiniz. %53 pamuktan elde edilen ürün, nefes alan yapısıyla terletmiyor. Bu sayede gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. Yumuşak dokusuyla teninizde güzel bir his uyandırıyor. %44 polyesterden üretilen pantolon, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Bilek üstü paça boyuyla üzerinizde güzel bir duruş sergiliyor. Cep detayları cüzdan, anahtar ve telefon taşımak için gereken alanı sağlıyor. Pantolonu, sarı renk kazak veya ceket ile birlikte kombinleyebilirsiniz.

3. Sıcak tutan ONLY Kazak

Hem sportif hem klasik görünüme sahip ONLY Kazak, günlük ve ofis kombinlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kazak seçerken ısıyı tutarak sıcak kalmanızı sağlamasına dikkat etmek gerekiyor. %100 poliakrilik kumaştan elde edilen ürün, ısıyı tutma özelliğiyle soğuk havalarda üşümenizi önlüyor. Örgü olarak tasarlanan kazak, şık duruşuyla üzerinizde hoş bir görüntü sağlıyor. Yuvarlak geniş yaka, boğaz kısmını sıkmayarak rahat etmenizi sağlıyor. Oval etek kısmı ürüne hoş bir detay katarken çizgiler ise hareket kazandırıyor. Ton sür ton kombin sevenler kazağı sarı bir pantolon ve spor ayakkabıyla birlikte kombinleyebilirler.

4. Ayaklarınızı yormayan BUBUDENG Spor Ayakkabı

Koşu, yürüyüş ve gündelik hayatta kullanabileceğiniz BUBUDENG Spor Ayakkabı, esnek üst malzemesi sayesinde ayağınıza çorap gibi oturuyor. Bu sayede ayak hareketlerinize uyum sağlıyor. Fileli yapısıyla hava sirkülasyonu sağlayan ayakkabı, spor esnasında ayakları kuru ve serin tutuyor. Spor ayakkabısının hafif olması ve kullanım sırasında ayağınızı yormaması için dikkat edilmesi gereken noktalardan. Yumuşak orta taban omurgaya binen yükü azaltarak rahat ettiriyor. Kauçuk taban, yeri sağlam şekilde kavrayarak ıslak zeminlerde rahat hareket etmenizi sağlıyor. Ayrıca alt taban yerden gelen darbeleri emerek şiddetini azaltıyor. Bağcıklar sayesinde ürünü ayağınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Spor ayakkabıyı, sarı ceket ve pantolonla birlikte tercih edebilirsiniz.

5. Sade görünümüyle SH Leder Çanta

Kombinlerin olmazsa olmaz aksesuarları arasında yer alan SH Leder Çanta, sadelik ve şıklığı bir arada sunuyor. %100 deriden elde edilen çanta, nefes alan yapısıyla hava sirkülasyonu sağlıyor. Bu sayede çantanın iç kısmında koku oluşmuyor. İç hacmi, günlük kullanımda yanınızda taşımanız gereken eşyalar için yeterli alan sağlıyor. Fermuarlı iç bölme ise anahtar ve telefon için ekstra alan sunarak çanta içinde bu eşyaları kolayca bulmanıza yardımcı oluyor. Askı boyunu kendinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Püskül detayı, çantaya güzel bir görünüm kazandırıyor. Yüksek kalite malzemesi sayesinde ürün uzun yıllar kullanım ömrü sunuyor.

6. Esnek yapısıyla Selente Tayt

2022'de ton sür ton kombinlerde kullanabileceğiniz diğer bir renk ise kahverengi. Kahve tonuyla ton sür ton kombinler oluşturabileceğiniz Selente Taytı ister günlük ister ofiste rahatlıkla kullanabilirsiniz. Parlak görünümüyle tüm gözleri üzerinde toplayan ürün, vücut hatlarınızı mükemmel şekilde gösteriyor. Suni deriden elde edilen tayt, yumuşak iç dokusuyla gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Esneyebilen yapısıyla kıyafet içinde rahat hareket etmenizi sağlıyor. Yüksek bel tasarımıyla tayt, bel kısmındaki fazlalıklarınızı kapatıyor. Bu sayede daha ince bir bel görünümüne kavuşturuyor. Fermuar sayesinde ürünü kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Taytı oversize balıkçı yaka triko ve bot ile birlikte kombinleyebilirsiniz.

7. Oversize giyim tutkunları için Grenj Fashion Triko

Zamansız tasarıma sahip balıkçı yaka modeliyle Grenj Fashion Triko, her zaman trendler arasında kendine yer buluyor. Oversize tarzı ve balıkçı yakayı bir arada sunan ürün, salaş giyim sevenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle kış aylarında boyun kısmını soğuktan koruyan triko, sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. Geniş stiliyle giysi içinde rahat etmenizi sağlayan ürün, üzerinizde güzel bir duruş sergiliyor. Gündelik hayatta tercih edebileceğiniz triko güzel bir görünüm kazandırıyor. Dayanıklı materyallerden üretilen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Trikoyu, deri görünümlü tayt ve kahverengi bir bot ile birlikte kullanabilirsiniz.

8. Ayaklarınızı rahat ettiren Sarcia Vices Bot

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Kahverengiyi her anında kullanmak isteyenler, burada mısınız? Sarcia Vices Bota sahip olmak isteyeceğinizden eminiz. Orta yükseklikteki topuk boyu ile daha uzun görünmenizi sağlayan ayakkabı, zarif bir duruş sergiliyor. Ayrıca yağmurlu günlerde oluşan su birikintilerinden rahatça geçmenize yardımcı oluyor. İnce süetten elde edilen ürün, soğuk havalarda ayaklarınızın sıcacık kalmasını sağlıyor. Kalın topuğu sayesinde uzun saatler boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bağcıklar sayesinde botu ayağınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Hafif dolgulu iç kısmı omurgaya binen yükü azaltıyor. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım sunuyor. Bilekte bulunan tekstil kısım bileğinizin rahatsız olmasını önlüyor. Botu, kahverengi parlak bir tayt ve oversize triko ile kombinleyebilirsiniz.

9. Kombinlerinizi tamamlayan Derimod Çanta

Kombinlerin tamamlayıcı unsuru Derimod Çantayı hem gündelik yaşamda hem özel günlerde kullanabilirsiniz. Suni deriden elde edilen ürün, şık görünümüyle kıyafetlerinizin güzelliğini bir adım öteye taşıyor. İster omuzda ister elde tercih edebileceğiniz çanta, geniş iç hacmi sayesinde yanınızda taşımanız gereken eşyalarınız için yeterli alan oluşturuyor. Fermuarlı ağız kısmı, iç kısımdaki eşyaların korunmasını sağlıyor. Arka kısımda bulunan fermuarlı ekstra göz ise cüzdan, anahtar ve telefonunuz için ekstra yer sağlıyor. Bu sayede bu eşyaları çanta içinde arama derdinden kurtulmuş oluyorsunuz. Metal detaylar çantaya hoş bir hava katıyor. Ürünü, deri bir tayt ve triko bir kazakla birlikte kullanabilirsiniz.

10. Soğuk havalarda sıcak tutan PERÇEM Kaban

Regular kalıp olarak tasarlanan PERÇEM Kaban, güzel görünümüyle üzerinizde şık bir duruş sergiliyor. Kalın dokusu ve iç astarıyla özellikle kış aylarında sıcak kalmanıza yardımcı olan ürün, diz altı boya sahip. Günlük, özel günlerde ve ofiste tercih edebileceğiniz kaban, tarzını her yerde yansıtmanızı sağlıyor. Yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandıran ürün, gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Cepleri, küçük eşyaları taşımanız için gereken alanı sağlıyor. Kuşağı sayesinde kabanın ön kısmını tamamen kapatabilirsiniz. Kaşe kabanı, kahverengi triko ve bot ile birlikte kullanabilirsiniz.