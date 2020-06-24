Reno 3 ailesi henüz ölmedi: Oppo Reno 3A tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Oppo, Oppo Reno 3A ile aslında bir sürprize imza attı. Zira Oppo Reno 4 ve Oppo Reno 4 Pro ile Reno 3 serisini geride bırakıp, Reno 4 ailesiyle yola devam etmekteydi. Ancak Oppo hepimizi şaşırttı ve tabiri caizse 'Reno 3 ailesini henüz öldürmedim' diyerek Oppo Reno 3A akıllı telefonunun tanıtımını yaptı.

OPPO RENO 3A ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno 3A özellikleri arasında 6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde, parmak izi okuyucusuna sahip AMOLED bir ekran var. Reno 3A'nın ekranında bir damla çentik yer alıyor. Bu damla çentikte telefonun 16 MP çözünürlüğündeki ön kamarası konumlanıyor. Oppo Reno 3A'nın kalbinin orta yerinde ise bir Qualcomm Cumhuriyeti var. Zira, Snapdragon 665 işlemcisi telefona güç veriyor. Bu işlemciyi 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı destekliyor.

Oppo Reno 3A'nın kameralarına geçelim. Reno 3 ailesinin yeni üyesinde 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera var. Kameraların hemen altında ise hızlı şarj desteğine sahip 4,025 mAh değerinde bir batarya cihaza enerji vermek için hazırda bekliyor.

OPPO RENO 3A FİYATI

Oppo Reno 3A fiyatı yaklaşık 373 dolar olarak belirlendi. Telefon şimdilik Japonya'da satışa sunulacak. Oppo Reno 3A'nın ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

