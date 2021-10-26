HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Reno7 Pro 5G için hazırlıklar mı yapılıyor?

Reno7 Pro 5G için hazırlıklar mı yapılıyor?

26.10.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, geçen yıl Aralık ayında Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne (CNIPA) yeni bir akıllı telefon için tasarım patenti sunmuştu. Yayınlanan tasarım patentinin dokümantasyonu, Reno 7 Pro telefonuna ait olabileceği ihtimali yükseldi.

Reno7 Pro 5G için hazırlıklar mı yapılıyor?

Reno 7 Pro’nun iddia edilen tasarım patenti, yuvarlatılmış köşeleri ve süper ince çerçeveleri olan delikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Sağ kenarında bir güç tuşu bulunur ve sol tarafta ses açma/kısma düğmeleri bulunur. Üst kenarında bir mikrofon bulunurken, alt tarafında bir SIM kart yuvası, bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası bulunuyor.

Telefonun arkasının sol üst köşesinde, dikey olarak hizalanmış üç kamera ve ardından dörtlü LED flaş ünitesi gibi görünüyor. En üstteki kameranın sağ tarafında dördüncü bir kamera var gibi görünüyor. Yayın, Çinli üreticinin ayrıca delikli kamera olmadan alternatif bir ön tasarım sunduğunu iddia etti. Bu, diğer tasarımın bir ekran altı kameranın da cihazda yer verilebileceği düşünülüyor.

Tüm bu bilgilere rağmen hala Reno 7 Pro’nun özellikleri hakkında somut bilgi vermedi. Özelliği bulunduğu söylenen Dimensity 1200 yonga seti ve bir Sony IMX766 50 megapiksel birincil kamera. Reno7 ve Reno7 Pro+’ı içerdiği bildirilen Reno 7 serisinin Kasım ayında Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Pro+ varyantının Snapdragon 888 SoC ile geleceği tahmin ediliyor.

Reno7 5G ile gelecek 6.5-inç OLED FHD + 90Hz ekran, Dimensity 920 , LPDDR4x RAM UFS 3.1 depolama ve 65W hızlı şarj ile bir 4,500mah pil. Fotoğraf için 32 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel (Sony IMX766 lens) üçlü kamera ünitesi içerebilir.

NASA, Artemis I Moon misyonunu Şubat 2022’de başlatmayı planlıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir il onu konuşuyor! Araç geçişlerini orkestra şefi gibi yönetiyorBir il onu konuşuyor! Araç geçişlerini orkestra şefi gibi yönetiyor
PARTNERBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacakBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacak
ABD'de Facebook ifşası! 17 kurum ortak çalıştıABD'de Facebook ifşası! 17 kurum ortak çalıştı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Polis: Neden durmadın? Sürücü: Parayla satıyorlar

Polis: Neden durmadın? Sürücü: Parayla satıyorlar

Akıncı'nın Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki: Çapını aşar

Akıncı'nın Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki: Çapını aşar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.