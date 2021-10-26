Reno7 Pro 5G için hazırlıklar mı yapılıyor?

Reno 7 Pro’nun iddia edilen tasarım patenti, yuvarlatılmış köşeleri ve süper ince çerçeveleri olan delikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Sağ kenarında bir güç tuşu bulunur ve sol tarafta ses açma/kısma düğmeleri bulunur. Üst kenarında bir mikrofon bulunurken, alt tarafında bir SIM kart yuvası, bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası bulunuyor.

Telefonun arkasının sol üst köşesinde, dikey olarak hizalanmış üç kamera ve ardından dörtlü LED flaş ünitesi gibi görünüyor. En üstteki kameranın sağ tarafında dördüncü bir kamera var gibi görünüyor. Yayın, Çinli üreticinin ayrıca delikli kamera olmadan alternatif bir ön tasarım sunduğunu iddia etti. Bu, diğer tasarımın bir ekran altı kameranın da cihazda yer verilebileceği düşünülüyor.

Tüm bu bilgilere rağmen hala Reno 7 Pro’nun özellikleri hakkında somut bilgi vermedi. Özelliği bulunduğu söylenen Dimensity 1200 yonga seti ve bir Sony IMX766 50 megapiksel birincil kamera. Reno7 ve Reno7 Pro+’ı içerdiği bildirilen Reno 7 serisinin Kasım ayında Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Pro+ varyantının Snapdragon 888 SoC ile geleceği tahmin ediliyor.

Reno7 5G ile gelecek 6.5-inç OLED FHD + 90Hz ekran, Dimensity 920 , LPDDR4x RAM UFS 3.1 depolama ve 65W hızlı şarj ile bir 4,500mah pil. Fotoğraf için 32 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel (Sony IMX766 lens) üçlü kamera ünitesi içerebilir.

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