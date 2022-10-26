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  4. Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2022! Cumhuriyet coşkusunu yansıtan en güzel, anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2022! Cumhuriyet coşkusunu yansıtan en güzel, anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

26.10.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, TBMM'nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her sene kutlanan bu anlamlı güne az bir süre kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhuriyet coşkusunu yansıtan en güzel, anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Atatürk resimli en güzel sözlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2022! Cumhuriyet coşkusunu yansıtan en güzel, anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. WhatApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz Cumhuriyet coşkusunu yansıtan en güzel, anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sizler için derledik. İşte Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

RESİMLİ CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2022!

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

1

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

2

Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

4

99 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

6

Cumhuriyet erdemdir. Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir.

7

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

3

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

5

29-ekim-resmi-tatil

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

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