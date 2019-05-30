Resimli Kadir gecesi mesajları 2019: Hayırlara vesile olması dileğiyle en güzel mesajlar

Ramazan Ayının sonuna yaklaşırken mübarek Kadir Gecesi zamanı geldi. İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan bu gece ibadetler ve dualar ile idrak edilecek. Ayrıca insanlar bin geceden hayırlı olduğu kabul edilen bu gecede iyi dileklerini, dualarını yakınları ve sevdiklerine Kadir gecesi mesajları ile gönderecekler. Bu gecenin önemini ve maneviyatını paylaşmak isteyenler için Kadir Gecesi mesajları derledik. Yazımızın devamında yazılı veya resimli kadir gecesi mesajları bulabilirsiniz.

YAZILI VE RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Kadir Gecesi, kandilin mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kadir Geceniz mübarek olsun!