Resmen zehirli! İçindeki madde vücutta birikirse kanser yapabilir

Bazı parabenlerin bitkisel kaynaklı olarak bulunabildiğine değinen Doç.Dr. Balevi, şöyle devam etti: "Örneğin, metil paraben, antimikrobiyal ajan olarak yabanmersininde bulunur. Bazı doğada bulundukları bilinen türlerin dışında tüm ticari kullanımlı parabenler sentetik olarak üretilir.

Meme kanserine yakalananların tümörlerinde doku başına 20 nanogram paraben tespit edilmiştir. Parabenler ayrıca östrojeni taklit eden madde olarak bilinir. Parabenler ile kanser arasında nedensel ilişki kurulmamıştır" dedi.

Koruyucu madde olarak etkisi, düşük maliyeti ve doğal seçeneklerden greyfurt tohum özünün etkisizliği parabenin uzun bir süredir yaygın kullanılmasına neden oluyor.

Dermatoloji Uzmanı Doç.Dr. Ali Balevi, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan koruyucu bir kimyasal madde olan parabene ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç.Dr. Balevi, günlük hayatta çokça kullanılan ürünlerde paraben bulunduğuna dikkati çekerek “Paraben bazı şampuan, saç kremi, nemlendirici krem, tonik, deodorant, parfüm, tıraş jeli, bronzlaşma kremi, makyaj malzemeleri, güneş koruyucusu ve diş macunun içeriğinde bulunabiliyor.

Raf ömrünü uzatmak için kullanılan maddeleri 'zehir' olarak niteleyebiliriz. Kullanım süresi uzatılan maddeler bu süreç içinde bakteri üretmiyor ama parabenin zehri de onlar kadar zararlı. Birçok kozmetik ve kişisel bakım ürününün de raf ömrünü uzatmak için kullanılan kimyasal maddelerin genel adı parabendir.”

SADECE CİLDİ DEĞİL TÜM VÜCUDU ETKİLİYOR

Doç.Dr. Balevi, zehirli maddelerin birçok deri hastalığına neden olduğunu ifade ederekşu bilgileri verdi: “En öne çıkansa egzama. Kaşıntı ve kızarıklıkla başlayan problemler, paraben oranına ve kişinin hassasiyetine göre artabiliyor. İnsanların çoğunda alerji olarak da etki gösterebilen bu maddeler, kişinin başka maddelere olan alerjisini de tetikleyebiliyor. Deri hastalıklarının yanı sıra kana karışan paraben, yapılan bazı idrar testlerinde de ortaya çıkıyor.

Yani parabenin etkisi sadece yüzeyde kalmıyor, insanı içten de etkiliyor. Yapılan araştırmalarda birçok tümör hücresinde paraben tespit edilmiş. Parabenin oluşturduğu zehrin birikmesiyle ortaya çıkan kanserlerin başında meme kanseri geliyor. Paraben içermeyen ürünleri kullanmak alabileceğimiz tedbirlerden bir tanesi."