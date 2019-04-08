HABER

Resmi açıklama geldi! ABD askerlerini çekiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2019 01:45 | Son Güncelleme

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'daki Amerikan askerinin çekildiğini açıkladı.

Resmi açıklama geldi! ABD askerlerini çekiyor!

Mareşal Halife Hafter’in önderliğinde Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu ile ABD destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte ABD askerleri, güvenlik gerekçesiyle ülkeden çekildi. ABD Afrika Komutanlığı’nca (AFRICOM) yapılan açıklamada, “AFRICOM tarafından desteklenen ABD birlikleri, güvenlik koşullarının kötüleşmesiyle, geçici olarak Libya'nın dışına sevk edildi” denildi.

Bölgedeki durumumun izlemeye ve gelişmelere bağlı olarak ABD'nin askeri varlığının sürdürülmesinin değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, birlikleri ülke dışına sevk etme kararının Libya'daki durumun giderek “daha karmaşık ve öngörülemez hal almasından” kaynaklandığının altı çizildi. (İHA)

AW669833_01

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?Aslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?
Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!
Aradaki Fark Azalsa da İmamoğlu ÖndeAradaki Fark Azalsa da İmamoğlu Önde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD AFRICOM Libya

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Suriye'den Türkiye'ye sert uyarı: Sabrımızın sınırı var!

Suriye'den Türkiye'ye sert uyarı: Sabrımızın sınırı var!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Pentagon'dan flaş F-35 ve Türkiye açıklaması!

Pentagon'dan flaş F-35 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!

Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!

Kırgızistan'da '7 Nisan Halk Devrimi' kurbanları anıldı

Kırgızistan'da '7 Nisan Halk Devrimi' kurbanları anıldı

'Kardeş şehir'in hediyeleri çiçek açtı

'Kardeş şehir'in hediyeleri çiçek açtı

Maduro 'diyaloğa', Guaido 'sokağa' çağırdı

Maduro 'diyaloğa', Guaido 'sokağa' çağırdı

Paris'te hareketli dakikalar! Patlama anı kameraya yansıdı!

Paris'te hareketli dakikalar! Patlama anı kameraya yansıdı!

Netanyahu'dan skandal sözler: İsrail'e ilhak edeceğim

Netanyahu'dan skandal sözler: İsrail'e ilhak edeceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.