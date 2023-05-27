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Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulacak

27.05.2023 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığınca 12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı. Adalet Bakanlığının, idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulacak

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, 12 şehirde 24 idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana 4'üncü ve 5'inci, Adıyaman 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Diyarbakır 5'inci, Gaziantep 4'üncü ve 5'inci, Hatay 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı, İstanbul 17'nci ve 18'inci, İzmir 8'inci, Kahramanmaraş 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Malatya 3'üncü ve 4'üncü, Muğla 4'üncü, Osmaniye 2'nci ve 3'üncü, Şanlıurfa 4'üncü ve 5'inci İdare Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi. (AA)

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