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  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

26.05.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin'deki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyü, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun mahallesi, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü ve Mersin'in Mut ilçesine bağlı Barabanlı-Meydan mahallesinde krokileri ile sınır ve koordinatları belirtilen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

ORMAN TESİS ETMEK ÜZERE TAHSİS YAPILACAK

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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