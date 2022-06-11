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Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ilde idare mahkemesi kuruldu... Bakan Bozdağ: Hayırlı olsun

11.06.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığının, Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli’nde idare mahkemesi kurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakan Bozdağ da kararı Twitter adresinden paylaşarak duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ilde idare mahkemesi kuruldu... Bakan Bozdağ: Hayırlı olsun

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca Adalet Bakanlığınca Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli’nde idare mahkemeleri kuruldu.

Ağrı İdare Mahkemesinin yargı çevresi Ağrı ve Iğdır, Bingöl İdare Mahkemesinin yargı çevresi Bingöl ve Muş, Kars İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Kars ve Ardahan, Kırklareli İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise sadece Kırklareli olarak belirlenmesine karar verildi.

BAKAN BOZDAĞ'DAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da 4 ilde idare mahkemesi kurulmasına ilişkin kararı Twitter hesabından paylaşarak duyurdu. Bozdağ paylaşımında şunları söyledi:

Adalete erişimi kolaylaştırmak için yeni İdare Mahkemeleri kurduk. Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli'ne İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmî Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun.


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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