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Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri Bakan yardımcılıklarına yeni atama

18.02.2023 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Dışişleri Bakanlığı Bakan yardımcılığına 2 isim atandı. İşte haberin detayları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Dışişleri Bakan yardımcılıklarına yeni atama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı. (İHA)

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resmi gazete Dışişleri Bakanlığı

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