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Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kuruldu

07.04.2022 06:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin karar da yer aldı. Buna göre, Emniyet bünyesinde, Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kuruldu

Cumhurbaşkanı imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı olarak 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

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Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi. (AA)

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