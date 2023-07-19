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'Resmi işlemler başlatılmıştır' Mezuniyet töreninde açılan LGBT bayrağı ile ilgili üniversiteden açıklama

19.07.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine sahneye çıkan bir öğrencinin LGBT bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yayılan görüntülerin ardından Uşak Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu şahsi eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi imkansızdır. Söz konusu şahsî davranışla ilgili resmi işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

'Resmi işlemler başlatılmıştır' Mezuniyet töreninde açılan LGBT bayrağı ile ilgili üniversiteden açıklama

Uşak Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni sırasında açılan LGBT bayrağı gündem yarattı. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından Uşak Üniversitesi'nden açıklama geldi.

"RESMİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Uşak Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün 17.07.2023 tarihindeki mezuniyet töreni sırasında mezun öğrencilerden birisi kıyafetine gizlediği LGBT paçavrasını hiçbir yetkilinin izni ve bilgisi olmaksızın tören esnasında provokasyon amacıyla ânî bir hamle ile açmıştır. Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu şahsi eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi imkansızdır. Söz konusu şahsî davranışla ilgili resmi işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Uşak Üniversitesi lgbt

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