'Resmi vaka sayıları gerçeğin yüzde 6'sını yansıtıyor'

Buna göre 31 Mart'ta Almanya'daki vakaların yüzde 15,6'sı tespit edilirken, İtalya'dakilerin yüzde 3,5'i, İspanya'da ise sadece yüzde 1,7'si resmi olarak teşhis edilebildi.

Araştırmacılar, bunun sebebinin bazı ülkelerdeki tespit edilen vaka sayısının gerçeğin çok altında olmasından kaynaklanabileceğini iddia ediyor.

Almanya'nın Göttingen Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Kovid-19 salgınında tüm vakaların ortalama yüzde 6'sının tespit edilebildiğini iddia ederek, farklı ülkelerdeki ölüm oranları arasındaki değişime dikkat çekti.

Son verilere göre dünya genelinde 1 milyon 605 bin 548 kişiye virüs bulaşırken, 95 bin 808 kişi de hayatını kaybetti.

Oranlar ABD (Yüzde 1,6) ve Birleşik Krallık (Yüzde 1,2) içinse daha düşük.

Bu durumda şu andaki veriler üzerinden yapılan analizlerin ve alınan önlemlerin hatalı olabileceğine dikkat çeken araştırmacılar bulgularını daha önce yapılan ve Kovid-19 hastalığının ölüm oranını hesaplayan başka bir araştırmaya dayandırdı

Diğer yandan çalışmanın kaynak olarak kullandığı ve tıp dergisi The Lancet üzerinde yayımlanan başka bir inceleme, Kovid-19 hastalığının şu andaki verilere oranla çok daha düşük bir ölüm oranına sahip olduğu çıkarımına ulaştı.

