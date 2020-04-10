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'Resmi vaka sayıları gerçeğin yüzde 6'sını yansıtıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 17:12 | Son Güncelleme

Tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ülkelerdeki vaka ve ölüm sayılarını artırmaya devam ediyor.

'Resmi vaka sayıları gerçeğin yüzde 6'sını yansıtıyor'

Son verilere göre dünya genelinde 1 milyon 605 bin 548 kişiye virüs bulaşırken, 95 bin 808 kişi de hayatını kaybetti.

Vaka sayısında ilk sırada ABD yer alırken, hemen arkasından İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya geliyor.

Almanya'nın Göttingen Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Kovid-19 salgınında tüm vakaların ortalama yüzde 6'sının tespit edilebildiğini iddia ederek, farklı ülkelerdeki ölüm oranları arasındaki değişime dikkat çekti.

Örnek olarak, İtalya'da yüzde 11,7'yi bulan can kaybı/tespit edilen vaka oranı, Almanya'da yüzde 1,1 oranında gözlemleniyor.

Araştırmacılar, bunun sebebinin bazı ülkelerdeki tespit edilen vaka sayısının gerçeğin çok altında olmasından kaynaklanabileceğini iddia ediyor.

Can kaybı verilerinden yola çıkarak tekrar hesap yapılan incelemede, 31 Mart tarihinde dünyadaki vakaların sadece yüzde 6'sının tespit edildiği açıklandı.

Buna göre 31 Mart'ta Almanya'daki vakaların yüzde 15,6'sı tespit edilirken, İtalya'dakilerin yüzde 3,5'i, İspanya'da ise sadece yüzde 1,7'si resmi olarak teşhis edilebildi.

Oranlar ABD (Yüzde 1,6) ve Birleşik Krallık (Yüzde 1,2) içinse daha düşük.

Bu durumda şu andaki veriler üzerinden yapılan analizlerin ve alınan önlemlerin hatalı olabileceğine dikkat çeken araştırmacılar bulgularını daha önce yapılan ve Kovid-19 hastalığının ölüm oranını hesaplayan başka bir araştırmaya dayandırdı

Diğer yandan çalışmanın kaynak olarak kullandığı ve tıp dergisi The Lancet üzerinde yayımlanan başka bir inceleme, Kovid-19 hastalığının şu andaki verilere oranla çok daha düşük bir ölüm oranına sahip olduğu çıkarımına ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
resmi vaka koronavirüs Kovid-19

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