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Restoran çalışanları birbirine girdi! Mutfak malzemeleriyle saldırdılar

23.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir restoranda ortalık fena karıştı. Restoran çalışanları arasında çıkan kavganın şiddeti artınca çalışanlar birbirlerine önce mutfak malzemeleri, daha sonra tekme ve tokat ile saldırdı. Diğer çalışanların araya girmesiyle güçlükle son bulan kavga güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Restoran çalışanları birbirine girdi! Mutfak malzemeleriyle saldırdılar

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu iki çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, taraflardan biri iş arkadaşına mutfak malzemesi ile saldırdı.

YERE YIĞILIP DEBELENDİ

Daha sonrasında tekme ve tokatların konuştuğu olayda, zeminin kaygan olması nedeniyle yere düşen işçiler bir süre yerde debelendi. Diğer çalışanların olaya müdahale etmesi ile işçiler birbirlerinden ayrılırken taraflardan biri hafif şekilde yaralandı.

KAVGA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan o kavga anları ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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