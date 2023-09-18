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Restoranda müşterilere tinerli saldırı! Korku dolu anlar kamerada

18.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta bir kişi, restoranda yemek yiyen müşterileri para isteyerek rahatsız etti. Restoran çalışanlarının müdahale ettiği şahıs, restorandan uzaklaştırıldığı esnada müşterilere tiner attı. Olayda yaralanan olmazken, kaçmaya çalışan şüpheli, yakalanıp polise teslim edildi. Korku dolu saldırı anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Restoranda müşterilere tinerli saldırı! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan olay, dün saat 03.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde müşterilerin bir restoranda yemek yediği esnada bir şahıs, yanlarına gelerek para talep etti. Müşterilerin reddetmesi üzerine şahıs ısrar etmeye başladı. Bunu gören çalışanlar, şahsı müşterileri rahatsız etmemesi yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan şahısla çalışanlar arasında tartışma çıktı.

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KOVULUNCA MÜŞTERİLERİN ÜSTÜNE TİNER ATTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, cebinden çıkarttığı tineri müşterilerin ve çalışanların üzerine attı. Olayın ardından müşteriler panik yaşarken, çalışanlar ise kaçan şahsı bir süre kovaladıktan sonra yakaladı.

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Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından yakalanan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Mehmet A. isimli şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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İHA

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Tiner restoran beşiktaş

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