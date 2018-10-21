Restorandaki yangın paniğe yol açtı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda jeneratörden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine müşteriler ve çalışanlar panikle restoranı terk etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 çalışan, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Can kaybının olmadığı yangın, restoranda hasara yol açtı.

