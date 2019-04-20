Restorasyonun devam ettiği Sultanahmet'te kandil ve cuma yoğunluğu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SULTANAHMET Camii'nde restorasyon çalışmaları sürdürülürken, Berat Kandili'nin kutlandığı Cuma günü namaz çıkışında büyük kalabalık oluştu.

Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü, Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmalarına 2017 yılı Temmuz ayında başladı. Koruma Kurulu kararıyla caminin kuzeybatı köşesinde bulunan 17 santimetrelik eğimin tespit edildiği minaresi ikinci şerefesine kadar hasar olan taşları söküldü. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Sultanahmet Camii içinde ve dışında da restorasyon çalışmaları hızla sürdürülürken, dün gece idrak edilen Berat kandilinden önce binlerce kişi Cuma namazını burada kılmayı tercih etti. Cuma namazı ve Berat Kandili'nin aynı güne denk gelmesinin de etkisi ile Sultanahmet Camii'nin içi ve dışı hınca hınç doldu. Bu arada camiyi de ziyaret etmek isteyenler de kalabalığın artmasına neden oldu. Cami avlusunda tek kapının açık olması nedeniyle namazı kılıp dışarı çıkanlar, avluda namazlarını kılanlarla birleşince adeta insan seli oluştu. Avlu dışındaki bahçeye ulaşanlar, dışarıdan da camiyi ziyaret etmek ve görmek için gelen büyük bölümü Arap ülkelerinden gelen turistlerle birleşince ikinci büyük kalabalık oluştu. Bahçedeki iki çıkış kapısı da kalabalıktan uzun süre tıkandı. Görevliler, cemaatin sorunsuz ayrılması için yoğun çaba harcadı.