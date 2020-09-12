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Resulayn’da patlama: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Suriye’nin Resulayn kentinde bir çarşıda el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 2 sivil öldü, 4 kişi yaralandı.Suriye’nin Resulayn kentinde bir çarşıda EYP ile saldırı gerçekleştirildi.

Suriye’nin Resulayn kentinde bir çarşıda el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen saldırıda 2 sivil öldü, 4 kişi yaralandı.
Suriye’nin Resulayn kentinde bir çarşıda EYP ile saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, patlama da 2 sivilin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Öte yandan, olayın meydana geldiği çarşı yakınlarında patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak ettirildiği ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

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