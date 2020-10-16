Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı

Reuters tarafından edinilen yerel bir kaynağın kaydettiği videoya göre, Rus yapımı S-400 savunma sistemlerini test etmesi beklenen Türkiye'nin Karadeniz kıyısından Cuma günü gökyüzüne bir füze atıldı.

Sahil kenti Sinop'ta çekilen videoda gökyüzüne doğru yükselen ince bir duman izi görünüyor.

Türkiye bu hafta içinde yayımladığı denizci ve havacılara uyarı notlarında Sinop açıklarında test atışları yapılacağını bildirmişti.

S-400'lerin testleri, doğrulanırsa, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi artırabilir. Zira ABD bu hamleye, ortak NATO savunma sistemlerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Ankara'nın Moskova'dan silah satın almasına sert bir şekilde karşı çıkmıştı.

Washington, geçen yıl Türkiye'yi F-35 jet programından askıya alarak tepki göstermiş ve yaptırım tehdidinde bulunmuştu.



