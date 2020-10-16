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  4. Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı

Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 14:47 | Son Güncelleme

İlkin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Karadeniz'de test edeceği haberini geçen Reuters haber ajansı, ardından S-400 testinin beklendiği bölgede füze fırlatıldığını, bunun videosunun elinde olduğunu duyurdu.

Reuters tarafından edinilen yerel bir kaynağın kaydettiği videoya göre, Rus yapımı S-400 savunma sistemlerini test etmesi beklenen Türkiye'nin Karadeniz kıyısından Cuma günü gökyüzüne bir füze atıldı.

Sahil kenti Sinop'ta çekilen videoda gökyüzüne doğru yükselen ince bir duman izi görünüyor.

Türkiye bu hafta içinde yayımladığı denizci ve havacılara uyarı notlarında Sinop açıklarında test atışları yapılacağını bildirmişti.

S-400'lerin testleri, doğrulanırsa, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi artırabilir. Zira ABD bu hamleye, ortak NATO savunma sistemlerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Ankara'nın Moskova'dan silah satın almasına sert bir şekilde karşı çıkmıştı.

Washington, geçen yıl Türkiye'yi F-35 jet programından askıya alarak tepki göstermiş ve yaptırım tehdidinde bulunmuştu.


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