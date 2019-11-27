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Türkiye ve NATO arasında YPG krizi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 09:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı verdiği mücadeleye NATO’nun yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle ittifakın Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını engellediği iddia edildi.

Türkiye ve NATO arasında YPG krizi

Reuters, NATO’daki savunma kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye’nin NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, ittifakın Ankara’ya Suriye’de YPG ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini duyurdu.

Reuters’in haberinde, Türkiye’nin NATO’daki temsilcisine, ittifakın YPG’yi terörist örgüt olarak görene kadar, söz konusu savunma planlarını imzalamaması, özel ve resmi görüşmelerde bu konuda daha katı tutum sergilemesi yolunda talimat verdiği bildirildi.

NATO’daki Türk temsilcinin ve Türk Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’nın konu ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığı kaydedilen haberde, söz konusu tartışmanın, gelecek hafta NATO’nun Londra’da yapacağı 70. yıldönümü zirvesi öncesi, Ankara ve Washington arasındaki YPG konusundaki görüş ayrılığının da bir göstergesi olduğu yorumu yapıldı.

SAVUNMA PLANI

NATO ülkeleri, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın olası bir Rus saldırısına karşı savunulması konusunda bir askeri planı hayata geçirmek istiyor.

Reuters’e konuşan bir diplomatik kaynak, Türkiye’nin onayı olmadan bu planın hayata geçirilmesinin zor olduğunu belirterek, savunma planını engelleyerek, Türkiye’nin Doğu Avrupalıları bu konuda “rehin aldığını” iddia etti.

Reuters’e konuşan ikinci diplomatik kaynak ise ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO aleyhindeki son açıklamalarının ardından ittifakın birlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bir sırada Türkiye’nin tavrını “birliği bozan” bir davranış olarak niteledi.

Baltık ülkeleri ve Polonya’yı savunma planı, Rusya’nın tek taraflı olarak Kırım’ı 2014 yılında ilhakının ardından ilk kez gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
NATO YPG Baltık ülkeleri

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