Türkiye ve NATO arasında YPG krizi

Reuters, NATO’daki savunma kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye’nin NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, ittifakın Ankara’ya Suriye’de YPG ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini duyurdu.

Reuters’in haberinde, Türkiye’nin NATO’daki temsilcisine, ittifakın YPG’yi terörist örgüt olarak görene kadar, söz konusu savunma planlarını imzalamaması, özel ve resmi görüşmelerde bu konuda daha katı tutum sergilemesi yolunda talimat verdiği bildirildi.

NATO’daki Türk temsilcinin ve Türk Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’nın konu ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığı kaydedilen haberde, söz konusu tartışmanın, gelecek hafta NATO’nun Londra’da yapacağı 70. yıldönümü zirvesi öncesi, Ankara ve Washington arasındaki YPG konusundaki görüş ayrılığının da bir göstergesi olduğu yorumu yapıldı.

SAVUNMA PLANI

NATO ülkeleri, Baltık ülkeleri ve Polonya’nın olası bir Rus saldırısına karşı savunulması konusunda bir askeri planı hayata geçirmek istiyor.