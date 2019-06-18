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Reyhanlı'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

MISIR’ın dün hayatını kaybeden demokratik yollarla seçilmiş ilk Devlet Başkanı Muhammed Mursi için Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Reyhanlı'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- MISIR’ın dün hayatını kaybeden demokratik yollarla seçilmiş ilk Devlet Başkanı Muhammed Mursi için Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Verilen selanın ardından kılınan öğle namazından sonra Yeni Mahalle’de bulunan Atike Hanım Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Murat Akçay kıldırdı. Namaza yaklaşık 500 kişi katıldı. Namazdan sonra da Müftü Akçay, Mursi ve tüm şehitler içinde dua etti.

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Reyhanlı'da Mursi için gıyabi cenaze namazıReyhanlı'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

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