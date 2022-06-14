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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Survivor, Hakim, Yasak Elma!

14.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 13 Haziran 2022 Pazartesi akşamı Survivor, Hakim, Yasak Elma gibi ses getiren yapımların yayınlanması sonrası merak edildi. Televizyon izleyicisi, Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Survivor, Hakim, Yasak Elma gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçlarında hangi yapım birinci olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Survivor, Hakim, Yasak Elma!

Reyting sonuçları 13 Haziran 2022 Pazartesi akşamı Survivor, Hakim, Yasak Elma gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 13 Haziran 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte Survivor, Hakim, Yasak Elma gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Reyting sonuçları belli oldu. 13 Haziran 2022 Pazartesi akşamı Survivor, Hakim, Yasak Elma gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber aldı.

MERAK EDENLER İÇİN: 12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Üç Kağıtçı, üçüncülüğü Fox Ana Haber Haftasonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, İkinciliği Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncülüğü Üç Kağıtçı aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, İkinciliği Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncülüğü Üç Kağıtçı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi survivor
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