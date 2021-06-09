Rezaletin böylesi! Okul odasında sekreterine çıplak fotoğraflarını çektirip...

ABD'nin New York kentinde bir okulun müdürü, eski bir sekreter tarafından tacizle suçlanıyor. 42 yaşındaki Evelina Medina, çalışanını şehvetli pozlar vererek fotoğraflarını çekmeye ve sevgilisine mesaj göndermek için cep telefonunu kullanmaya zorlamakla suçlanıyor.

İddia edilen rezaletin geçtiği okul ise ü Robert C. Dodson. Mahkeme belgelerine göre, 42 yaşındaki okul müdürü Evelina Medina, pantolonunu ayak bileklerine kadar indirdikten sonra 35 yaşındaki eski sekreter Gisselle Vasquez'den iç çamaşırlı fotoğraflarını çekmesini istedi.

FOTOĞRAFLARI SEVGİLİSİNE GÖNDERİYORDU

The Sun'ın haberine göre evli olan müdür bu fotoğrafları sevgilisine gönderiyordu. Evelina'nın sekreterliğini üstlenen altı çocuk annesi Vasquez de, tacize uğradığını ve sonunda ceza olarak başka bir okula nakledildiğini iddia ediyor. Tazminat davası açan Vasquez, "Bana telefonu verip kapıyı kapatmamı istiyordu. Kapıyı kapatıp döndüğümde pantolonunu çoktan indirmiş oluyordu. Söz konusu fotoğrafları sevgilisine gönderiyor, kocasının olanlardan haberdar olmamasını istiyordu" dedi.