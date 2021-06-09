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Rezaletin böylesi! Okul odasında sekreterine çıplak fotoğraflarını çektirip...

09.06.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine bağlı bir okulda müdür olarak görev yapan bir kişi sekreterinden çıplak fotoğraflarını çekmesini istedi. 35 yaşındaki sekreter Gisselle Vasquez, ''Söz konusu kişinin çıplak fotoğraflarını çekiyordum o da sevgilisine gönderiyordu. Ben telefonu hazırlayana kadar o pantolonunu indirmiş oluyordu'' dedi.

Rezaletin böylesi! Okul odasında sekreterine çıplak fotoğraflarını çektirip...

ABD'nin New York kentinde bir okulun müdürü, eski bir sekreter tarafından tacizle suçlanıyor. 42 yaşındaki Evelina Medina, çalışanını şehvetli pozlar vererek fotoğraflarını çekmeye ve sevgilisine mesaj göndermek için cep telefonunu kullanmaya zorlamakla suçlanıyor.

İddia edilen rezaletin geçtiği okul ise ü Robert C. Dodson. Mahkeme belgelerine göre, 42 yaşındaki okul müdürü Evelina Medina, pantolonunu ayak bileklerine kadar indirdikten sonra 35 yaşındaki eski sekreter Gisselle Vasquez'den iç çamaşırlı fotoğraflarını çekmesini istedi.

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FOTOĞRAFLARI SEVGİLİSİNE GÖNDERİYORDU

The Sun'ın haberine göre evli olan müdür bu fotoğrafları sevgilisine gönderiyordu. Evelina'nın sekreterliğini üstlenen altı çocuk annesi Vasquez de, tacize uğradığını ve sonunda ceza olarak başka bir okula nakledildiğini iddia ediyor. Tazminat davası açan Vasquez, "Bana telefonu verip kapıyı kapatmamı istiyordu. Kapıyı kapatıp döndüğümde pantolonunu çoktan indirmiş oluyordu. Söz konusu fotoğrafları sevgilisine gönderiyor, kocasının olanlardan haberdar olmamasını istiyordu" dedi.

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SEVGİLİSİNİN PENİSİ HAKKINDA KONUŞUYORDU

Olanlara daha fazla dayanamadığını söyleyen sekreter şimdi eski işvereninden manevi tazminat talep ediyor. Davacı Evelina'nın seks hayatı hakkında konuşmasını dinlemeye zorlandığını da söyleyerek, ''Sevgilisinin çıplak fotoğrafını saklamamı istedi. Birkaç kez sevgilisinin penis boyutu hakkında yorum yaptı. Kocasının penisinden daha küçük olmasına rağmen mutlu olduğunu da söyledi'' şeklinde konuştu. Tüm bu iddialar mahkeme dosyasında yer alırken, ilkokul işleten söz konusu müdür görevinden uzaklaştırıldı.

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