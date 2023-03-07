Rezene çayı süt yapar mı, emzirirken rezene çayı içilir mi? Emziren anne günde ne kadar rezene çayı içmeli?

Emzirme dönemindeki anneler için süt miktarını artıran şeylerden biri olarak bitki çayları öne çıkar. Hem aroması hem de kokusuyla sevilen bir bitki çayı olan rezene, anne sütünü artırması ile bilinir. Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen rezene çayı, anne sütünü artırmakla birlikte gaz söktürücü ve bebeklerde iştah açıcı özelliklere sahiptir. Emzirme döneminde rezene çayı tüketimi konusunda oldukça hassas davranmak gerekir.

Rezene çayı süt yapar mı?

Yapılan araştırmalar rezene çayında bulunan bileşenlerin annede östrojen hormonunu uyardığını göstermektedir. Bu da anne sütünü artırmaya yardımcı olduğu anlamına gelir. Emzirme döneminde günde 1 bardak rezene çayı içen annelerin süt miktarında ve veriminde artış görülür. Bu sayede bebeklerini daha sağlıklı bir şekilde besleyebilir ve karınlarını doyurabilirler. Süt miktarını artırmanın yanında pek çok faydaya sahip olan rezene çayı, hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumlu etki eder.

"Rezene çayı anne sütünü azaltır mı?" sorusu için de şunu söyleyebiliriz: Rezene çayının anne sütü üzerinde artırıcı bir etkisi vardır. Ancak tabi ki bu çayın emziren anneler tarafından çok fazla tüketilmesi bazı yan etkilere yol açabilir. Bu nedenle doğru miktarda tüketilmesine özen gösterilmelidir. Eğer ideal şekilde rezene çayı tüketilirse anne sütünü artırmakla birlikte şunları da sağlayabilir:

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Gaz problemlerinin iyileşmesine yardım eder. Bağırsakları temizler ve mide sorunlarını iyileştirebilir.

Sakinleşmeye yardım ederek stresi azaltabilir.

Öksürük problemini dindirebilir ve ılık olarak tüketildiğinde boğaz ağrısını geçirebilir.

Atenol ve fenkon bileşenleri içerdiği için balgam sökücü etkisi vardır.

Emzirirken rezene çayı içilir mi?

Rezene çayının anne sütünü artırıcı bir etkisi vardır. Aynı zamanda emzirme döneminde sindirimi kolaylaştırma ve stresi azaltma gibi faydalar sağlar. Hem annenin hem de bebeğin yaşadığı gaz problemini de azaltabilir. Dolayısıyla emzirme döneminde annelerin doğru miktarda rezene çayı tüketmesinde fayda vardır. Ancak bazen emziren annelerin rezene çayından uzak durması gerekir. Çünkü rezenenin içinde bulunan anetole karşı alerjileri olabilir. Anetole alerjisi olan annelerin rezene çayı içmemesi çok önemlidir. Sütü artırmak için farklı bitkisel kaynaklara yönelebilirler.

Emziren anne günde ne kadar rezene çayı içmeli?

Her bitki çayında olduğu gibi rezene çayında da doğru miktarda tüketim oldukça önemlidir. Bunun nedeni aşırı tüketim durumlarında meydana gelebilecek yan etkilerdir. Çünkü rezene çayı gereğinden fazla içildiğinde zararlı olabilir. Özellikle emziren kadınların doğru miktarda rezene çayı tüketmesi önemlidir. Emziren annelerin günde ne kadar rezene çayı içebileceklerini öğrenmeleri için bir hekime başvurmaları gerekir. Çünkü kişilerin farklı hassasiyetleri olabilir. Hekimler buna göre doğru miktarda önerilerde bulunabilir.

Emziren kadınlar için günlük önerilen rezene çayı tüketim miktarı ise bir fincandır. Bu miktardan daha fazla rezene çayı tüketmemeye özen göstermek gerekir. Kolay bir şekilde hazırlanan bir bitki çayı olan rezene için 1 bardak kaynar suya ihtiyaç vardır. Bu suyun içinde 1 tatlı kaşığı rezene tohumu ekleyip 10 dakika demlenmesini beklemek yeterlidir. Ardından ılık bir şekilde tüketilebilir.



